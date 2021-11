¿México se ‘puede ir olvidando’ de inversiones? GM advierte que pueden dejar de llegar

México dejará de ser un destino atractivo en inversión si no existe un marco jurídico o marco estructural enfocado a la producción de energía renovable, aseguró Francisco Garza, presidente y director General de General Motors (GM) en México.

El directivo comentó que “si no existe un marco jurídico o marco estructural enfocado a la producción de energía renovable y si no existen las condiciones, México ya no será un destino para la inversión”.

“Hoy en día, en nuestras plantas el 27 por ciento del consumo eléctrico proviene de energía renovable. Nuestro objetivo es que el 100 por ciento de la energía que se consume en nuestro sitio a nivel global para el año 2040 sea energía renovable”, explicó en la Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 2021.

Por otra parte, Claudia Jañez, Consejera independiente de HSBC México, consideró que los empresarios no pueden volver hacer negocios como de la misma forma que antes.

“Estamos en un país con certidumbre jurídica pero con más de 50 millones de pobres no puede crecer. Hoy la rentabilidad y el crecimiento económico tiene que ir aparejado del desarrollo social”, declaró.

La consejera destacó que los empresarios ya no deben preocuparse por la rentabilidad o por los dividendos, si no “por acortar la brecha social, la sustentabilidad del medio ambiente y esto debe ir de la mano con el sector público, la sociedad civil y la academia”.