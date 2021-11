El Buen Fin no llegará a todos: 3 de cada 10 mexicanos no comprarán por dificultades económicas

Tres de cada 10 mexicanos está declinando participar en el Buen Fin, y la principal causa es la económica, reveló una encuesta realizada por la agencia de investigación de mercados PQR Planning Quant.

“Prácticamente una tercer parte de las personas dijeron que no se acercarán a hacer ningún tipo de compra, lo principal es el efecto económico, venimos en una situación compleja, con ciertos vicios de recuperación, aun así los hogares están en una situación compleja”, dijo en entrevista Iván Castro director general de la agencia.

La principal razón para decidir no gastar en el Buen Fin es no tener dinero, para el 37 por ciento de los encuestados, seguido de tener otros gastos prioritarios con 8 por ciento, estar ahorrando el 6 por ciento, y que no les gusta comprar en el Buen Fin a otro 4 por ciento, entre otras causas.

Por el contrario, el 60 por ciento de los mexicanos que sí contempla participar en la campaña de descuentos tiene como principal interés la categoría de ropa, para el 39 por ciento de los encuestados, seguido por electrodomésticos con 30 por ciento, calzado con 26 por ciento y aparatos electrónicos con 23 por ciento, entre otros.

“Sobre la forma de realizar sus compras, manifestaron que harían todas sus compras o una parte de ellas de manera online. Siguiendo esta misma línea, la desconfianza en las compras online, entre quienes comprarían solamente en tiendas físicas, pasó de 7 a 17 por ciento entre el 2020 y este 2021″, comentó Castro.