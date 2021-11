¿Le vas a ‘entrar’ al Buen Fin? Ten precaución

Ayer arrancó una nueva edición de El Buen Fin, donde habrá cientos de ofertas entre los diferentes retailers, por lo que debes de tener en cuenta tus finanzas y evitar ‘tarjetazos’ innecesarios.

Este Buen Fin vendrá acompañado de altas expectativas, ya que ayudará a miles de minoristas de cara a la recuperación económica, por lo que expertos aconsejan que, si le vas a ‘entrar’ a esta nueva edición para la compra de algún electrodoméstico u otro bien duradero, tengas en cuenta tu presupuesto, pues es aconsejable usar crédito que no sobrepase una tercera parte de tus ingresos.

Pilar Ramírez, gerente de fondos y mercado de Principal Fondos de Inversión, indicó que se tiene que tener un presupuesto realista. “Como regla de oro, evitar gastar el dinero que exceda el límite establecido o, peor aún, que no se tiene”, dijo la especialista.





Aconsejó que, para el caso del uso del crédito, este no exceda un tercio de lo que percibes mensualmente, así tendrás tus finanzas sanas.

“Una recomendación general es entender al crédito como una forma de racionar su dinero y no una extensión de él. Esto no significa dejar de usarlo, sino hacerlo de manera responsable, procurando no gastar en crédito más allá del 30 por ciento de los ingresos que se perciben mensualmente. Al final, un buen historial crediticio puede resultar útil para acciones financieras de importancia como la adquisición de una casa, coche o solicitud de financiamiento para el emprendimiento de un negocio”, abundó.

Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Citibanamex coincidió con la regla de no pasarse del 30 por ciento de tus ingresos mensuales para el caso del crédito.

Como ejemplo indicó que, “si tienes un ingreso mensual de 10 mil pesos y tus gastos fijos son de 6 mil, del restante — los 4 mil que te permitirán cubrir tus gastos variables — tendremos que calcular el 30 por ciento, que nos da como resultado mil 200. Esto quiere decir que no podrás pagar deudas superiores a los mil 200 mensuales”.

Destacó que la capacidad de endeudamiento también deberá incluir tus deudas actuales, por lo que, si actualmente tienes deudas, quizá de El Buen Fin del año pasado, lo mejor será evitar endeudarse más, pues se podría generar una bola de nieve que pueda salirse de control.

Uso del aguinaldo

Ramírez dijo que puede ser tentador utilizar el aguinaldo para realizar compras, sin embargo, ante épocas de incertidumbre es recomendable no hacer uso de este recurso para bienes materiales.

“No comprometer el aguinaldo o ingresos extras. Es muy tentador gastarlo, no corras riesgos de endeudarte. Estamos muy cerca de finalizar el año, es muy fácil caer en la tentación de utilizar préstamos con la mentalidad de pagarlos después. Como regla no debes gastar más de lo que ganas, no utilices los recursos que aún no tienes, aunque esperes que lleguen en esta época”, aseveró.

Finalmente, Ramírez indicó que es recomendable anticipar los gastos y comenzar a ahorrar aunque sea poco a poco para el próximo año, para que, en caso de contratiempo, no te agarren desprevenido.

“Una cosa es cierta: las festividades para el siguiente año van a regresar, si la quieres pasar mejor, fíjate una meta específica para cada mes con este propósito, el próximo año tendrás un guardadito y puedas disfrutar mejor las festividades”, enfatizó.

consejos de oroUna clave es dividir los ingresos con la regla 50-30-20, en donde 50 por ciento corresponde a gastos fijos, 30 por ciento a gastos variables y 20 por ciento para el ahorro.

Comparar precios y productos. Dejarse guiar por el impulso y emoción de las tendencias es algo que no siempre tiene buenos resultados.

Es fundamental no dejarse llevar por más ofertas y promociones que encuentres y que te hagan gastar ese dinero ahorrado.