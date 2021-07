¿Cuánto le afectará la tercera ola COVID a la economía

La recuperación económica de México estará en vilo por el retroceso del semáforo epidemiológico en varias entidades, incluida la Ciudad de México.

La Secretaría de Salud (SSa) anunció que, del 26 de julio al 8 de agosto, solo 3 entidades están en riesgo bajo, es decir, se encuentran en semáforo verde, mientras que 15 se encuentran en riesgo medio (semáforo amarillo), 13 con riesgo alto (semáforo naranja) y uno con riesgo máximo (semáforo rojo).

La Ciudad de México y el Estado de México son parte de las entidades que retornaron a semáforo naranja, y dado su peso en la economía, analistas no esperan endurecimiento de las medidas de restricción, pero de persistir el aumento en los contagios por períodos más prolongados, se pondría en riesgo la recuperación proyectada para este año, que el consenso apunta en 6 por ciento.

Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica, indicó que para este año proyectan un crecimiento de 6.8 por ciento, sin embargo, la nueva imposición de los semáforos y sus posibles restricciones podrían tener un impacto negativo en la economía cercano a 50 puntos base si se prolongan.

“Nuestro pronóstico está en 6.8 por ciento, y sí creemos que se podría reducir medio punto el crecimiento con esta tercera ola; mientras más se tarde el gobierno y más fuerte se haga el contagio, cuando se tengan que tomar las medidas tendrán que ser más drásticas y el crecimiento se podría afectar más”, postuló.

Semáforo (Especial)

Carlos González, director de análisis de Monex, no ve que el gobierno tome acciones adicionales como el año pasado cuando paró la economía, sin embargo, dijo que si se extiende la pandemia seguirán las intermitencias en la economía.

“El consenso del 6 por ciento se nos hace un poco optimista, nosotros esperamos sea de 5.5, precisamente porque la pandemia no ha terminado, no tenemos un nivel controlado de casos…. Difícilmente vamos a ver restricciones económicas, aunque lo malo es que podemos alargar más la pandemia”, dijo.

Joel Virgen, economista en jefe de Out of the Box Economics, prevé que entre julio y agosto se vería el impacto del cambio de semáforos epidemiológicos, pero no se dará en la misma magnitud del año pasado.

“Si bien se anticipan impactos económicos adversos principalmente en el sector servicios, descarto sea de la magnitud de las olas anteriores. El efecto será muy probablemente visible en la actividad del sector servicios entre julio y agosto, aunque dentro del contexto de un patrón de desaceleración en el ritmo de recuperación económica por otras causales”, aseveró.

Impacto en servicios y el empleo

Para Héctor Magaña, catedrático del Tec de Monterrey, el regresar a semáforo naranja se podría traducir en una recuperación económica menos dinámica para el Estado y la Ciudad de México, particularmente en las actividades terciarias.

“En tanto los establecimientos no puedan operar a más del 70 por ciento de su capacidad, se tornará más complicado generar utilidades y básicamente estarían operando para cubrir sus costos. Continuar con ese ritmo de operación durante un tiempo prolongado podría tener repercusiones en el mercado laboral, es decir, las empresas no tendrían recursos para invertir en la creación de nuevas plazas laborales, o en el peor de los escenarios, disminuir su plantilla eventual”, dijo.

Por el contrario, Alain Jaimes, analista económico de Signum Research, apuntó que la imposición de estos nuevos semáforos traerá consecuencias marginales en la recuperación económica, la cual proyectan en 5.8 por ciento, ya que no vislumbra cierres en la economía como los que se dieron en 2020.

“Preocupa la nueva ola de contagios, ya que los datos disponibles han sugerido que la nueva variante resulta más contagiosa. Sin embargo, su nivel de mortalidad ha disminuido, lo cual se puede atribuir a las campañas de vacunación. Aunado a ello, si no se realizan nuevos cierres en los sectores económicos, los impactos en la reactivación de corto plazo serían marginales”, detalló.