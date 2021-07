Extranjeros retiran 134 mil mdp en deuda del gobierno

El Gobierno federal asumirá todas las amortizaciones de la deuda de Pemex, lo cual no abona a restablecer la confianza. (Bloomberg)

Inversionistas extranjeros retiraron recursos por 134 mil 260.5 millones de pesos de deuda gubernamental en el primer semestre de este año.

De acuerdo con datos del Banco de México, esta es la tercera mayor contracción que se tiene registro para el periodo, solo superada por los 323 mil millones en 2020, y por los 209.7 mil millones en 2016.

La caída de este primer semestre es equivalente a 6 mil 700 millones de dólares, a un tipo de cambio de 20.1 pesos.

Joan Domene, economista sénior de Oxford Economics, indicó que la salida de deuda gubernamental en manos de extranjeros responde a los movimientos globales y a que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) adoptara un tono menos acomodaticio en su último comunicado.

Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica, indicó que la salida que se ha presentado desde el 2020 obedece también al incierto clima de negocios que se originó en el país a raíz de la crisis sanitaria.

“Se sigue dando (el incierto clima de negocios), porque la decisión que anunciaron el 18 de marzo, donde el Gobierno federal asumirá todas las amortizaciones de la deuda de Pemex no abona a restablecer la confianza, porque se pone en riesgo la calificación de la deuda soberana”, detalló.

Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CIBanco, enfatizó que la persistente fuga de capital extranjero en el mercado de deuda gubernamental en México obedece a la incertidumbre local.

“En los últimos meses hemos visto que se ha recuperado en otros países, pero en México no ha pasado, el extranjero no está tan cómodo en este rubro, ve ciertos riesgos internos que no le parecen”, añadió.

Carlos González, director de análisis y estrategia bursátil de Monex, coincidió en que esto se debe a la falta de condiciones que mejoren el clima de negocios en nuestro país.

“Faltan condiciones en nuestro país, primero para evitar la salida de flujos, y en segundo lugar para atraer inversiones”, aseveró.

Sin embargo, los analistas coincidieron que alzas adicionales en la tasa de referencia de Banxico podría mitigar la salida de inversión foránea.