Llegada de Herrera al Banxico, ¿buena o mala decisión? Esto dicen los analistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que propondrá a Arturo Herrera, secretario de Hacienda, para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México.

Por su parte, Herrera apuntó que “para un economista es un privilegio si el Senado me decide ratificar. El Banco Central es un elemento central para el desarrollo de los mercados financieros y para la estabilidad de México”.

Al respecto, especialistas de instituciones financieras opinan:

Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte comentó ’'Si bien sorprende el momento del anuncio, muchos meses antes de qué termine el periodo de Alejandro Díaz de León, va a ser muy bien recibido en los mercados.

Por un lado se termina la incertidumbre de quién será gobernador del banco de México y por otro lado, llega a hacienda un economista experimentado, bueno y que conoce muy bien la economía mexicana tanto sector privado como sector público y a los inversionistas y a quien el presidente respeta mucho’'.

James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco comentó para El Financiero que los mercados ya descontaban este nombramiento, luego de que Gerardo Esquivel declinara una posible postulación a la vacante que dejará Díaz de León.

“Es una buena noticia, el Secretario de Hacienda tiene las credenciales suficientes para estar en ese puesto (Gobernador de Banxico), tiene el respeto de los inversionistas y de los mercados, que es muy importante, y con esto se elimina un riesgo que surgió a raíz que el Presidente había dicho que no volvería a proponer al actual gobernador de Banxico”, expuso.

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México comentó “Los nombramientos anunciados para el Banco de México y para la Secretaría de Hacienda son positivos. Son señal de que la estabilidad macroeconómica continuará pues se mantendrán las anclas monetarias y fiscales” Por lo que dijo " Es positivo que se haya recalcado que México seguirá por el camino de la prudencia fiscal”.

Sin embargo, consideró que una contra de estos cambios es aunque “son buenos nombramientos, hay que tomar en cuenta que los últimos 4 gobernadores han venido de la Secretaría de Hacienda, hacia delante, sería bueno una mayor diversidad para este cargo”.

Para Sergio Negrete, catedrático del ITESO y colaborador de El Financiero, Arturo Herrera tiene dos graves problemas para tener una credibilidad sólida como Gobernador del Banco de México.

“La primera es su falta de experiencia en temas monetarios y la segunda es que ha sido una persona extraordinariamente subordinada al presidente Andrés Manuel López Obrador, algo que no se veía desde que José López Portillo era secretario de Hacienda del presidente Luis Echeverría en los años 70´s”, dijo.

Agregó que Herrera no tiene malos antecedentes académicos y laborales, pero la ‘piedrita en el zapato’ que podría poner en duda su ratificación es que no tiene experiencia en política monetaria, “Ser secretario de Hacienda no es despreciable, pero llega con una debilidad inicial y le costaría trabajo construir una sólida reputación en el gremio”, dijo.

Por otra parte, Javier Galán Figueroa, coordinador de la especialidad de economía monetaria y financiera de la UNAM, señaló que existen diversos puntos a favor y en contra de su designación.

“Entre los puntos en contra se encuentra que Arturo Herrera se ha especializado en cuestiones fiscales, por lo que tiene muy poco bagaje en temas monetarios, aunque probablemente eso no le impida ser Gobernador de Banco de México, ya que su estancia en Hacienda ha sido buena, logró mantener estables las finanzas públicas del país”, subrayó.

Respecto a los puntos a favor, indicó que es un economista con una sólida formación académica con proyección internacional, por lo que el mercado y los especialistas externos ven con buenos ojos su llegada al banco central.

Al cuestionarle al especialista de la UNAM si Banco de México podría llegar a adoptar un modelo dual (impulsar el crecimiento económico y mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional) señaló que no lo ve probable en el corto plazo, ya que se requerirían cambios constitucionales y reformas a la Ley del Banco de México.

“Para que el banco central tenga un doble mandato tendría que hacerse una reforma constitucional, y ahora como quedó el Congreso después de las elecciones intermedias, el presidente se vería obligado a negociar, además, tendría que existir una política de crecimiento económico de largo plazo, algo que no ha existido en México ni hoy ni hace 30 años”, dijo.