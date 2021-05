Con ‘peras y manzanas’ te explicamos qué son los remanentes del Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reprochado al Banco de México (Banxico) no haber entregado remanentes este año, cuando en otras administraciones sí han existido. El mandatario sugirió que hubo cierta “intención” detrás de la decisión. Gerardo Esquivel, uno de los subgobernadores del banco central explica qué son los remanentes y por qué no hubo este año.

1. Banxico tiene en su balance reservas internacionales y un gasto operativo que puede tener un balance positivo dependiendo del tipo de cambio. Es decir, si el precio se deprecia en comparación con el año previo, los remanentes pueden subir considerablemente, pero si no existe una diferencia importante entre cómo abrió y cerró un año, entonces el remanente puede incluso ser nulo.

2. Mediante una gráfica, Gerardo Esquivel mostró la relación que existe entre las variaciones del tipo de cambio y el resultado del ejercicio anual del Banco entre 2004 y 2020. “La relación es muy clara: si el tipo de cambio se deprecia, hay resultados positivos; si se aprecia, hay pérdidas”, dice.

3. Lo anterior, explica Esquivel, se debe básicamente a lo que ocurre con la valuación en pesos de las reservas internacionales, ya que esta aumenta cuando hay una depreciación y cae con una apreciación. Esto explica la estrecha relación entre variaciones del tipo de cambio y los resultados del Banxico.

4. Solo en siete de los últimos 17 años ha habido resultados positivos en el ejercicio anual del Banxico, dijo el subgobernador, y los resultados más significativos han ocurrido en los cinco años en que el tipo de cambio se ha depreciado por encima del 10 por ciento: 2008, 2011, 2014, 2015 y 2016.

5. Episodios de depreciación fuerte son seguidos por episodios de apreciación por dos razones: 1) porque años de pérdidas pueden llevar a bajos niveles de capital contable (o incluso negativo); 2) porque el Banxico debe prever que, después de un año de depreciación y ganancias, el tipo de cambio puede revertirse y provocar pérdidas, explica Esquivel.

6. Solo ha habido remanentes de operación en cuatro de los últimos 17 años: en 2008, 2014, 2015 y 2016. Lo anterior implica que la existencia de resultados positivos en el ejercicio es una condición necesaria pero no suficiente para que haya un remanente, señala Esquivel.

7. La existencia de remanentes de operación del Banco de México es la excepción y no la regla, resume Esquivel. Tampoco es algo necesariamente deseable, ya que su origen suele estar asociado a depreciaciones cambiarias de magnitud significativa (más de 10 por ciento anual), explica.

“Que en 2020 no haya habido remanente a pesar de la depreciación observada del peso, se debe fundamentalmente a la existencia de pérdidas en años previos, las cuales ocurrieron debido a la apreciación del peso mexicano que ocurrió entre 2017 y 2019″, explicó Esquivel en su cuenta oficial de Twitter.

El subgobernador del Banxico afirmó que no existe un gran misterio detrás de la existencia o no de un remanente de operación. No habrá remanente si no hay depreciación cambiaria significativa. E incluso si esta llegara a ocurrir, podría no haberlo si hubo pérdidas en años previos, comenta.

Señaló que ninguna administración debería esperar remanentes del Banxico en el futuro, pues afirma que esto solo ha ocurrido en el pasado como resultado de choques negativos como crisis financieras o periodos de incertidumbre.

“En el caso de 2020, las acciones tomadas por las autoridades económicas contribuyeron a revertir rápidamente el choque financiero que había llevado el tipo de cambio a 25 pesos. Esto explica la ausencia de un remanente, lo que es, en el fondo, un buen resultado para el país”, finalizó.





