IFT se preocupa más por recursos para padrón que por violaciones a derechos: analistas

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe ponderar las posibles violaciones a la privacidad y al acceso a la conectividad en la redacción de su controversia constitucional contra la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y no a la falta de presupuesto para implementarlo, advirtieron expertos.

“Es importante en qué sentido van a redactar la controversia (el IFT) sobre todo porque el tema del presupuesto no impacta en alguna violación de algún derecho humano emitido en la Constitución, porque la falta de presupuesto le están dando más importancia, pero no están violando ningún derecho y es a lo que más atención le va a poner la Suprema Corte de Justica”, destacó Julia Zamora Ramírez, Socia y Directora de Asuntos Jurídicos de la empresa de consultoría TDP.

Alejandro Torres Rogelio, Socio y Director de Transparencia y Acceso a la Información, agregó que si bien el regulador aún no emite de manera formal la controversia contra el PANAUT, hasta el momento el pleno da la impresión de que se preocupa más por los recursos para el Padrón que en las violaciones a los derechos de los ciudadanos.

“Se debe dar seguimiento a la controversia que emita el IFT porque lo que emitió para combatir esta reforma le dan más peso a la parte del presupuesto y esa no es la discusión, la discusión es que ese Padrón no debe existir y en el comunicado de prensa da la impresión de que los comisionados del IFT se preocupan más por no tener los recursos para crear el Padrón”, aseguró Torres.

Consideró que la Suprema Corte de Justicia de La Nación deberá anular la creación del Padrón de Telefonía, ya que esa reforma pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos y a su derecho de conectividad.

Además, recordó que las empresas de telefonía móvil actualmente cuentan con un registro de todas las llamadas de los usuarios, así como todas las acciones que realizan en sus dispositivos, por lo que el PANAUT es innecesario.

Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del PANAUT para suspender dicho registro, mientras que el IFT promoverá una controversia constitucional.