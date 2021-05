Hidrógeno, energía verde y descarbonización en 20 frases sobre la energía del mañana

Este jueves se realizó el foro Energy Innovation Days: La energía del mañana, patrocinado por Siemens Energy.

En este foro participaron: Rocío Nahle; secretaría de Energía. Mario Montoya, cofundador de Siemens Energy Incubator, Hayden Smith, cofounder Siemens Energy Incubator, y Ulises Cano, cofundador de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno e Investigación del INEEL.

Además de Dieter Femfert, director comercial de Cryoinfra México; Andreas Eisfelder, Head New Energy Business Latin America de Siemens Energy; Casiopea Ramírez, socia gerente de Fresh Energy Consulting; e Israel Hurtado, fundador de la Asociación Mexicana de Hidrógeno.

Esto fue lo más importante del tercer día de estos foros:

Rocío Nahle

1.- “La energía nuclear, soy una convencida de que es muy importante, y también la innovación que se hace de plantas nucleares, que ya no son las mismas del siglo pasado, que hay minicentrales con alta eficiencia y alta seguridad y que se analiza en qué sitios se puede instalar, donde no tengan sismos, condiciones del suelo fijas (...) esa es otra parte en la que hemos estado trabajando en el Gobierno de México”.

2.- “Nuestras tecnologías, las que sean geotérmicas, solar, ciclo combinado, termoeléctricas, van caminando a una mayor eficiencia con el propósito de contrarrestar los efectos al medio ambiente y en apoyo al trabajo para frenar el cambio climático. En ese mismo sentido va México”.

3.- “(Ante las reformas al sector eléctrico) Hay dos caminos, los dos muy válidos y los respetamos. Hay empresas que se han amparado y están en todo su derecho, lo respetamos, y hay empresas que se han acercado, han entendido el tema y el por qué lo estamos haciendo. Decirles que los cambios que hicimos en la ley de la industria eléctrica y ley de hidrocarburos, es para evitar el contrabando, evitar la entrada ilegal de combustibles o siguen entrando por nuestras fronteras. Estamos fortaleciendo muchísimo la seguridad en México.

Mario Montoya

4.- “Nosotros somos unos practicantes apasionados para trabajar con diferentes empresas, las cuales pueden venir dentro o fuera de la compañía, de hecho estamos muy interesados en atraer más innovación a la compañía, lo que nosotros ofrecemos es el acelerar algunos negocios que puedan compartir nuestra realidad y nuestra visión, la idea es que a través de estos ofrecimientos clave nos puedan llevar a espacios y recursos para esperar nuevas oportunidades que se puedan convertir en nuevos elementos del portafolio que podamos llevar al mercado”.

5.- “El acelerador de Siemens provee ambos, empresas internas y empresas nuevas, para poder validar y avanzar en los conceptos, los clientes nos pueden ayudar a resolver problemas internos al adoptar, acelerar e invertir en algunos servicios desde el principio”.

Hayden Smith

6.- “Todos estos escenarios requieren que un cambio importante de la sociedad, todos estos tienen grandes retos pero juntos podemos tener este éxito, en las siguientes horas podemos ver que el mundo va a consumir 100 millones de barriles de petróleo al día, eso es lo mismo para petróleo y carbón y si no cambiamos esto para 2050 todos estos sistemas que dan energía vamos a tener que reemplazar por algo más sustentable”.

7.- “La innovación se necesita muchísimo como se necesitó hace 100 años, las tecnologías requieren que deben alcanzar estos objetivos que tenemos para que de otra manera puedan seguir existiendo”

Ulises Cano

8.- “La propuesta que hacemos el día de hoy, es la de un proyecto piloto demostrativo, de cierto modo, de transporte utilitario a hidrógeno en el estado de Quintana Roo. Eso implica una flotilla de dos a tres vehículos de hidrógeno verde, incluido también la producción y el despacho que básicamente es el acondicionamiento de hidrógeno verde. Una vez que se produce este tiene que acondicionarse para poder utilizarse en un vehículo y eso implica desarrollo de logística, infraestructura, y generar experiencia operativa para propósitos del manejo de combustibles, desde el punto de vista de seguridad de correctas operaciones a lo largo de los proyectos. Y por otra parte se estará demostrando el uso de hidrógeno de un transporte limpio, de cero emisiones, un transporte que generalmente es mucho más eficiente. Estos proyectos nos permiten identificar los beneficios que puede tener el uso de hidrogeno en este tipo de sectores”.

9.- “La aportación del proyecto en realidad son varias, por un lado estaremos utilizando un combustible sustentable. Se estará demostrando también con tecnología propia un transporte muy eficiente desde el punto de vista energético. Recordemos que el uso de hidrógeno en vehículos tiene eficiencias por arriba de 60 por ciento comprados con vehículos de combustión interna, cuya eficiencia está por debajo de 30 por ciento. Estaremos desarrollando también infraestructura logística operativa, cuantificando los beneficios en términos ambientales, energéticos y los impactos para la salud”.

William Jensen

10.- “El hidrógeno tiene en México costos muy competitivos por el potencial que existe de energía renovable con potenciales para la exportación del hidrógeno verde con todas las oportunidades y que puede llevar a la reindustrialización de muchas zonas del país. Hay grandes oportunidades para que las empresas productivas del estado y el hidrógeno verde puede ser un vehículo muy eficaz para cumplir con los compromisos climáticos”.

11.- “¿Por qué es importante hablar de hidrógeno? Para empezar es el elemento químico más abundante que podemos encontrar la naturaleza. Este gas ya lo hemos utilizado como combustible, como humanidad desde el principio siglo XIX”.

12.- “En primer lugar ya sabemos utilizar el hidrógeno en general, no es una cosa de ciencia ficción, es un tema de uso estratégico, de desarrollo de esta tecnología y de financiamiento para su despliegue. En segundo lugar, el hidrógeno verde es uno de los principales vehículos para la descarbonización de las economías. En tercer lugar, vemos que en las gran mayoría de las economías del mundo ya están en camino hacia la adopción de este tipo de tecnologías en todos sus usos; cada vez vamos a tener más y más información sobre los distintos políticas que se están implementando, tecnologías que se están utilizando. En cuarto lugar, me gustaría decirle que las principales economías del mundo ya cuenta con estrategias con hojas de ruta, lo que se va a traducir en inversiones bien importantes para reducir los costos de esta tecnología. Y bueno en quinto lugar es importante mencionar que el hidrógeno ya se usa en México, no es el hidrógeno verde pero ya existen las capacidades suficientes para manejar este gas”.

Dieter Femfert

13.- “No me preocupan los costos, México tiene muchas ventajas desde el punto de vista de recursos, lo que me preocupa es la política ambiental y energética que los países pueden tener, si tenemos unos países donde en su política no está usar el hidrogeno verde, por más recursos naturales sin incentivos dentro de su política económica, no vislumbran eso, es muy difícil competir en un mercado mundial donde si les interesa esto”.

14.- “El día de hoy al tener una demanda pues todavía no muy alta de hidrógeno verde, estos sistemas ya sea a través de tubos de alta presión para suministrar el hidrógeno o ‘hidrongenoductos’, pero es muy limitada en México, pero conforme se incremente la demanda de este hidrógeno verde, obviamente la disponibilidad y los costos de transportes se irán reduciendo como también el costo de producción”.

Andreas Eisfelder

15.- “La generación eléctrica renovable a nivel de costo competitivo es donde podemos producir el hidrógeno, mientras sea en proximidad de la demanda hidrógeno puede ser más competitivo, porque no tenemos que transportar el hidrógeno, porque podemos mover la electricidad a otros centros pero otras aplicaciones no será posible, es necesario el desarrollo de otros carriers de forma líquida que puedan mover el hidrógeno. Otro aspecto, ver en mediano plazo con el país vecino para crear un ducto para exportar el hidrógeno en forma de gas, y esa es una oportunidad de integrar la fortaleza de regiones, eso requiere muchas inversiones.

16.- “La Unión Europea hará lo mismo invertir en una red de ductos para distribuir esto dentro del continente, lamentablemente las infraestructuras de gas no sirven tanto porque al mezclar se pierden muchas características químicas, eso es un panorama interesante que sea posible un ducto entre México y California”.

Casiopea Ramírez

17.- “México podría estar posicionado de una manera relevante en la producción de hidrógeno verde, particularmente por su gran potencial de energía renovables, por lo tanto podría llegar a ser exportador y no solo satisfacer la demanda nacional”.

18.- “También nos encontramos con otro gran pendiente que es que tenemos regulación de almacenamiento de energía, la CRE ha estado trabajando en una regulación hace un par de años, pero todavía no la libera (…) Eso nos puede dar una idea de cómo el aprovechamiento del hidrógeno para la reducción de emisiones o generación eléctrica todavía no está dentro del radar de las políticas públicas del país”.

Israel Hurtado

19.-. “México está llamado a tener un papel fundamental en el continente americano para todo el mundo en el tema del hidrógeno, podemos convertirnos en un centro de distribución de hidrógeno. Tenemos acceso a los dos océanos, Podemos exportar hacia Europa y a Asia. También tenemos de vecino a Estados Unidos, un país altamente intensivo en consumo de energía, y podemos producir hidrógeno verde para que exportarlo a otros países o a Estados Unidos”.

20.- “El hidrógeno verde podría convertirse en ese sector energético que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades de generación de energía, de electricidad y para no estar esperando o con una cadena de suministro extranjera que nos proporciona el gas natural”.