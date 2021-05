El camino de México hacia un Sistema Energético Descarbonizado en 18 frases

Este miércoles se realizó el foro Energy Innovation Days: Liderando el camino para un Sistema Energético Descarbonizado patrocinado por Siemens Energy.

En este participó Fabio Chavez, head of Descentralized Generation Latin America para Siemens Energy. Además de Rosa de Guadalupe González, investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En un panel aparte discutieron sobre el tema Abigail González, directora de división de Sistemas Mecánicos del instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias; Edilso Reguera, profesor titular del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional (IPN); Santiago Bautista, Generation Manager for Perú, Ecuador and Bolivia & Siemens Energy Distributed Generation team of Latin America, y Fernando Tovar, director general de Engie México.

Esto fue lo más importante en el segundo día de estos foros:

Fabio Chavez

1.- “No usaremos baterías por baterías, tenemos que elaborar sobre eso como sistemas, redes inteligentes, entre otros, y veo también usar hidrógeno, transformar energía en hidrógeno, almacenarlo y transformarlo en energía cuando el viento no sopla y el sol no brilla”.

2.- “En este cambio que tenemos que liderar hay incertidumbres, hay un trilema: tenemos que encontrar tecnologías que sean seguras, que no sea caigan o sean intermitentes, que sean asequibles, es decir, que no sean más caras de lo que estamos pagando porque nuestras sociedades no pueden resistir más costos y estamos hablando de un futuro de energía cada vez más barata; y tiene que ser sustentable, tiene que ser verde”.

3.- “Aquello que es sustentable quizá es muy caro, aquello que es barato quizá no es seguro. Hemos hecho este tipo de reflexiones, sobre todo en las islas, donde el problema es más grande. México tiene más recursos para solucionar este trilema, y yo creo que aquí empezamos a liderar”.

Rosa de Guadalupe González

4.- “Esta tendencia ya se ha visto, hay un análisis claro. Conforme sube el costo del gas natural, baja el costo de la energía renovable, (por lo que) el hidrógeno verde entrará en precios muy competitivo. El hidrógeno gris está en un rango entre los 20 y 50 pesos por kilogramo, y ahorita todavía estamos en las energías renovables hasta 120 pesos el kilogramo de hidrógeno”.

5.- “En las políticas públicas de México, en el Programa de Desarrollo Eléctrico Nacional, hay una propuesta en el tiempo inmediato, que a partir del 2021 y el 2024, lo que más va a crecer en la capacidad neta de instalación van a ser los procesos de ciclos combinados en las termoeléctricas. Y en el mediano plazo, se establece que a partí del 2025, se deben incluir nuevas tecnologías, esto es la intervención del hidrógeno verde, junto con los sistemas de almacenamiento”.

6.- “El hidrógeno ya está considerado como una energía limpia en lo que es la Ley de la Industria Eléctrica, en donde se dice que ya sea en su proceso de combustión o en su aplicación en celdas de combustible, se considera al hidrógeno como una energía limpia. El hidrógeno tiene diferentes características. El hidrógeno gris, que viene del gas natural, con un costo promedio de 2 dólares el kilogramo; la parte del hidrógeno azul y hidrógeno el verde que viene de energías renovables”.

Santiago Bautista

7.- “La visión de Siemens Energy en el corto y mediano plazo es buscar las tecnologías que ya existen, apoyarnos en energías futuras, combinar estas tecnologías de la forma más eficiente posible y lograr un despacho que logre romper ese vínculo entre el uso de combustibles fósiles y energías confiables”.

8.- “Las distintas tecnologías traen distintas características, el ejemplo más sencillo es que el Sol, por ejemplo, que la energía fotovoltaica solo funciona durante el día, la eólica solo funciona cuando hay viento y ambas a pesar de que son energías firmes, porque yo puedo predecir durante el año cuanta energía puedo obtener de cada una de estas tecnologías, pero no es potencia firme, y nosotros necesitamos la potencia en todo momento en que lo vamos a usar, por eso la solución para hacer escenarios para descarbonización profunda, es decir separar ese vínculo que existe entre el uso de la energía con los combustibles fósiles como existe desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, donde esta energía fósil no la usábamos porque contaminara, sino porque nos daba potencia y confiabilidad, el reto es combinar estas tecnologías que son intermitentes con el uso confiable que necesitamos”.

9.- “Justamente el secreto o la integración de esto es la gestión de la demanda y oferta y usar la tecnologías de formas apropiadas, hay muchos ejemplos de cómo los sistemas por ejemplo han sobrevivido con alta penetración de renovables a inviernos mucho más severos al que vivimos en Texas y la infraestructura estaba diseñada y gestionada forma adecuada por ejemplo en el norte de Alemania o Dinamarca o el norte de Europa, entonces el reto de las tecnologías renovables no solo está en la utilización de las tecnologías propiamente sino en la integración de ellas y gestión de ellas y es ahí donde estamos trabajando”.

Fernando Tovar

10.- “No es solo necesario incentivar proyectos, también es necesario un ambiente regulatorio, que promueva la inversión, el riesgo que van a tomar diferentes actores y para ir hacia un camino hacia la reducción de estos costos que viene muy ligado a la tecnología. Conforme la tecnología mejora y la innovación mejora, podemos lograr lo mismo que se logró con energía solar y eólica que es la reducción del precio”.

11.- “Desde nuestra perspectiva, (en México) sí se ha ralentizado el ritmo de inversión y de foco sobre la descarbonización y proyectos que nos lleven en el camino hacia energías verdes”.

12.- “Producir hidrógeno verde desde el agua y con energía renovable, hoy es 600 por ciento más caro que el hidrógeno gris. Hay grandes retos que tenemos para que el hidrógeno verde pueda competir con el gas natural, para eso no es solamente necesario incentivar proyectos”.

Edilso Reguera

13.- “México tiene que sumarse a la creación de fuentes verdes y descarbonización de la sociedad. Hace unos años, el costo de la energía verde era elevado; hoy ha decrecido significativamente y todas las tecnologías han ido decreciendo en costo. Es el momento para que todos los sectores que pueden contribuir a la tecnología e innovación de energías limpias realicen alianzas”.

14.- “México tiene todas las capacidades en términos de recursos humanos. Estamos hablando en estos días de innovación, que lleva implícito alianzas entre el Gobierno, las empresas y la academia, esos tres factores son básicos, importantes. Creo que la academia y la industria tienen todos los actores que hacen falta para producir innovación. Innovación en producir y aprovechar fuentes de energía libres de carbono, crear mecanismos para almacenar y convertir energía porque al uno pensar que vamos a aprovechar fuentes renovables de energía tenemos que tener en cuenta que tienen factores fluctuantes como situaciones climáticas. Y hay que crear condiciones para que la red eléctrica tenga las condiciones propicias”.

15.- “La bateria del litio es una tecnología. Existen muchas tecnologías de almacenamiento, puede ser la de bombeo hidráulico, bombea el agua para luego crear una hidroeléctrica artificial. Otra tecnología de almacenamiento bien establecida es la de las ruedas volante, que quiere decir, sistemas de inercia mecánico, donde almacenas una gran cantidad de energía. Uno podría pensar en baterías protónicas, o de sodio, que no tengo absolutamente ninguna duda que por la cantidad de conocimiento científico que se ha acumulado, van a estar en el mercado en muy poco tiempo”.

Abigail González

16.- “Desde 2013 al 2020, el uso de energías limpias subió de 26 a 33 por ciento. Además, el Gobierno ha aportado 200 millones de pesos mediante un fondo para trabajar en almacenamiento de energía. Este instrumento (el fondo) tiene como objetivo establecer un programa multidisciplinario para probar prototipos conectados a la red”.

17.- “El interés de México con las energías renovables se ha plasmado en la Ley de Transición Energética. Como lo mencionaba anteriormente, en esta ley se tienen metas específicas, como hasta la fecha se ha cumplido considerando lo que les mencionaba anteriormente de que la capacidad instalada se ha incrementado de 26 a 33 por ciento; sin embargo, no hay que enfocarnos a la participación de las energías renovables sino también a que se está haciendo para respaldar esas energías. Como sabemos esas energías renovables son intermitentes, es decir, en la noche no tenemos energía solar, y cuando no hay viento no tenemos energía eólica, para ello el respaldo ha seguido siendo las energías que utilizan combustibles fósiles, el cual no es una alternativa a largo plazo”.

18.- “El gobierno yo pienso que está abierto a estas tecnologías limpias, es el reto es la forma en que se les presentan, nosotros estamos trabajando en un plan estratégico de por ejemplo el hidrógeno, cuál es la demanda, cuál es la necesidad y cuál es la capacidad de México para producir hidrógeno verde. Con ello es una buena forma de mostrar el gobierno mexicano de cuanto es Posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y no sólo demostrar cuánto cuesta esa tecnología sino cuánto nos va costar que si no se aplica.