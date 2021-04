Pemex prevé que ventas de gasolina continúen este año por debajo de niveles previos a pandemia

Petróleos Mexicanos (Pemex) espera que sus ventas de gasolina no se recuperen por completo a los niveles anteriores a la pandemia este año, ya que las medidas de bloqueo perjudican la demanda y los competidores ganan participación de mercado.

Si bien se espera que las ventas de gasolina de la empresa estatal aumenten este año en comparación con 2020, aún estarán por detrás de los niveles de 2019 en aproximadamente un 16 por ciento, según dos personas con conocimiento de la situación, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. Pemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Muchos automovilistas mexicanos conducen menos a medida que el país sigue luchando con uno de los índices de mortalidad más altos del mundo por COVID-19 y un lento lanzamiento de la vacuna. La demanda de combustible de México se redujo en más de un 70 por ciento durante el apogeo de la pandemia en abril del año pasado, según la asociación de minoristas de combustibles Onexpo.

Pemex, que tuvo un monopolio hasta 2014, también ha estado perdiendo participación de mercado desde que las reformas energéticas históricas abrieron la industria a los minoristas de gasolina del sector privado que han invertido fuertemente en estaciones de servicio e infraestructura de almacenamiento.

El número de estaciones de servicio de franquicia de Pemex cayó 13 por ciento el año pasado a 7 mil 468, lo que representa el 57 por ciento del total del país. 883 estaciones de servicio adicionales están registradas bajo el esquema de sublicencias de la marca Pemex .

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder prometiendo fortalecer a Pemex y hacer retroceder las medidas liberalizadoras de su predecesor para hacer que México sea autosuficiente en la producción de gasolina. Un proyecto de ley que se espera sea aprobado pronto por el Congreso apunta a modificar la ley de hidrocarburos para darle a Pemex más control sobre el mercado de combustibles y podría ayudar a la estatal a recuperar participación de mercado. Este miércoles, el proyecto de ley se votó en la cámara baja del congreso.

Las ventas de gasolina de Pemex cayeron 21 por ciento el año pasado a 571 mil 200 barriles diarios, según datos de la empresa. En los dos primeros meses de este año, las ventas promedio de gasolina fueron de 513 mil 500 barriles por día, mostraron datos de Pemex.