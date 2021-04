¿Qué podemos esperar de una reforma fiscal del Gobierno tras las elecciones?

En materia fiscal, existen posibilidades en cuanto al aumento de impuestos, consideró este jueves Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero.

“Hay varias posibilidades (de reforma fiscal). Creo que uno de los elementos que ha estado insistentemente sobre la mesa es el tema del impuesto predial”, indicó en el EF Meet Point Virtual. Conferencia magistral. ¿Luz al final del túnel?: La economía en 2021.

Actualmente, este impuesto es local pues es cobrado por municipios, y el monto es pequeño en comparación con lo que se cobra en otros países, e incluso hay entidades en la República donde casi no hay cobros del impuesto. Por ello, aquí podría verse un cambio o reforma, indicó.

También podría haber cambios en impuestos especiales (IEPS), ya sean cambios de tasas o en incluir nuevos productos con gravámenes especiales, apuntó el también periodista.

“Pienso por ejemplo en los grandes villanos que son los productos de alto contenido calórico, a los cuales se les obligó a cambiar de empaque. No me extrañaría que incluso hubiera este impuesto especial que alguna vez se planteó”, consideró.

Asimismo, podría empezarse a hablar de impuesto sobre la renta a niveles de ingresos más elevados.

“Y no me extrañaría porque en Estados Unidos también se está preparando una reforma fiscal y también se está hablando de subir las llamadas tasas marginales máximas para quienes tienen los ingresos más altos en la economía. No veo cambios en el IVA, no veo cambios en los impuestos que se aplican al grueso de los asalariados”, puntualizó Quintana.