Kings Cup America & Queens Cup Finals: Todo lo que debes saber del evento en el Harp Helú

Todo sobre la gran final de la Kings Cup America y la Queens Cup (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Kings League).

El fenómeno deportivo y digital nos entrega el evento Kings Cup America & Queens Cup Finals. La cita reunirá a los equipos más destacados de las ligas de México contra campeones internacionales de alto nivel.

Y es que el concepto de Kings League se ha convertido poco a poco en un fenómeno global, por lo que este evento promete una noche con un espectáculo sin precedentes desde el corazón de la Ciudad de México.

Fecha, sede y boletos para Kings Cup America & Queens Cup Finals

El evento se celebrará el viernes 21 de noviembre de 2025 a las 19:00 horas, en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos y uno de los recintos deportivos más modernos del país, en la Ciudad de México.

De acuerdo con Ticketmaster México, los boletos para Kings Cup America & Queens Cup Finals tienen precios que van desde los $61 hasta los $2,562 pesos, según la zona del estadio. Sin embargo, actualmente únicamente quedan disponibles asientos a partir de $341.50 MXN.

Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú, CDMX

Estadio Alfredo Harp Helú, CDMX Fecha: Viernes 21 de noviembre de 2025

Viernes 21 de noviembre de 2025 Hora: 19:00 horas (CDMX)

19:00 horas (CDMX) Niños pagan boleto a partir de: 3 años

3 años Restricciones: No se permite el ingreso de bufandas, cinturones, envases de vidrio o plástico, aerosoles, maquillaje, bengalas, cigarros, carriolas, papel picado o rollos de papel, banderas láser, armas, mascotas, sombrillas, alimentos ni bebidas.

¿Quiénes jugarán en el evento Kings Cup America & Queens Cup Finals?

La Kings Cup America & Queens Cup Finals presentará dos partidos de 40 minutos, con cartas secretas, shootouts y la participación activa de los presidentes de los clubes en el terreno de juego.

La temporada 2025/26 marca una nueva era para la liga. A los nombres ya conocidos se suman figuras como Juan Guarnizo, Sergio ‘Kun’ Agüero, Abraham Flores (Simios FC) y MrStiven (Guerrilla FC), quienes debutan como presidentes.

La competencia varonil ahora está dividida en dos conferencias:

Kings Cup Openbank México , que se disputará en El Domo de CDMX , y

, que se disputará en , y Kings Cup Brazil, con sede en Río de Janeiro.

Los finalistas de ambas regiones se enfrentarán en el Harp Helú por el título continental, en una final que promete emociones intensas.

¿Quiénes juegan en México los playoffs rumbo a Kings Cup America?

La Kings Cup México entra en su etapa decisiva con los playoffs, donde los equipos buscarán el boleto para representar a México en la gran final del 21 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú.

De acuerdo con el bracket oficial publicado por la Kings League, el ‘Last Chance’ (una especie de repechaje o Play-In) enfrenta a Persas FC contra Atlético Parceros FC, mientras que por el otro lado del cuadro compiten KRÜ FC —equipo fundado por Sergio ‘Kun’ Agüero— contra Raniza FC de Alana Flores.

Los ganadores de estos duelos se medirán en cuartos de final ante Cracks FC y Guerrilla FC, respectivamente, en una serie que definirá a los cuatro semifinalistas de la edición mexicana.

El campeón de la Kings Cup México avanzará al duelo continental frente al vencedor de la Kings Cup Brazil, en el escenario del Harp Helú.

Según la liga, la 'Playoff Week’ culminará el domingo 16 de noviembre, con las semifinales y finales para definir quién representará al país en el máximo evento del universo Kings.

¿Quiénes juegan los playoffs en México rumbo a la Queens Cup Final?

La Queens League México vive su etapa más intensa con la 'Playoffs Week’, donde ocho equipos buscan coronarse campeonas nacionales y obtener el pase a la Queens Cup Final, que se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

De acuerdo con el bracket oficial publicado por la liga, los cuartos de final se jugarán el jueves 13 de noviembre, con los siguientes duelos:

Raniza FC vs Cracks FC , a las 14:00 horas

, a las 14:00 horas Perras FC vs Sayonara United , a las 15:00 horas

, a las 15:00 horas Chamas FC vs Galácticas del Caribe, a las 16:00 horas

En semifinales ya espera Peluche Caligari (PLC), que obtuvo su pase directo gracias a la Extra Secret Card, y enfrentará al ganador del primer cruce. Los otros dos semifinalistas surgirán de los enfrentamientos restantes y se medirán el domingo 16 de noviembre día en que también se disputará la gran final mexicana.

La campeona de la Queens League Oysho México avanzará a la gran cita continental frente a la Queens League Spain, un evento que promete combinar fútbol, espectáculo y comunidad digital en un solo escenario.