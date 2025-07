Monterrey vs. Cincinnati: ¿Dónde ver EN VIVO todos los partidos de Leagues Cup 2025 HOY 31 de julio en México?

La Leagues Cup 2025 avanza con una jornada cargada de actividad futbolística entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

Los mexicanos llegaron pisando fuerte al torneo que se juega en Estados Unidos: en el arranque de la jornada, los Tuzos de Pachuca vencieron 3-2; Toluca ganó en penales al Columbus Crew y Mazatlán superó a Los Angeles FC.

Este jueves 31 de julio se disputan seis encuentros correspondientes a la fase de grupos del certamen binacional, con duelos clave como Chivas vs. New York Red Bulls y Cruz Azul vs. Seattle Sounders. También juegan Monterrey, Xolos de Tijuana, Santos Laguna y FC Juárez.

Partidos del jueves 31 de julio en la Leagues Cup 2025: ¿A qué hora ver los partidos en México?

La Leagues Cup enfrenta a 18 equipos de la Liga MX contra 18 clubes de la MLS. A diferencia de ediciones anteriores, el formato 2025 se desarrolla sin suspender por completo las ligas locales.

Cada equipo disputa tres partidos en la fase de grupos; no hay empates: si un encuentro finaliza igualado tras los 90 minutos, se otorga un punto a cada conjunto y se disputa una tanda de penales para determinar quién obtiene un punto adicional.

Avanzan directamente a los cuartos de final los cuatro clubes con más puntos de cada liga. El torneo otorga una bolsa de 2 millones de dólares al campeón y tres boletos a la Concacaf Champions Cup 2026, que da acceso al Mundial de Clubes de la FIFA.

Rayados de Monterrey vs. FC Cincinnati

Hora: 17:00 (centro de México)

Chivas vs. New York Red Bulls

Hora: 17:30 (centro de México)

FC Juárez vs. Charlotte FC

Hora: 17:30 (centro de México)

Santos Laguna vs. Colorado Rapids

Hora: 19:30 (centro de México)

Cruz Azul vs. Seattle Sounders

Hora: 20:30 (centro de México)

Xolos de Tijuana vs. LA Galaxy

Hora: 21:00 (centro de México)

¿Dónde ver la Leagues Cup 2025 en México?

Hoy el único partido por televisión abierta es Cruz Azul vs. Seattle, el resto se trasmiten en MLS Season Pass.

La cobertura de la Leagues Cup 2025 en México contempla transmisión en televisión abierta y plataformas digitales:

TV Azteca transmitirá 10 partidos del certamen, incluida la gran final.

transmitirá 10 partidos del certamen, incluida la gran final. Televisa (TUDN) tiene los derechos para 5 partidos adicionales.

tiene los derechos para 5 partidos adicionales. MLS Season Pass, disponible en Apple TV, cuenta con todos los partidos en vivo, así como estadísticas en tiempo real a través de la app Apple Sports.