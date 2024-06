El famoso con el que Messi sueña tener una foto: ‘¿Por qué no puedo tener una con él?’

El atacante y líder de la selección argentina, Lionel Messi, quien cumple 37 años este lunes, manifestó su deseo de posar en una foto con el histórico exjugador de baloncesto estadounidense Michael Jordan.

“Me pidieron tantas fotos, ¿por qué yo no puedo tener una con él? Es lo más (grande) que hay, ¿no? No sé mucho de básquet tampoco, ni soy muy seguidor, pero fue un referente en todos los deportes”, declaró en una entrevista con el canal de streaming Clank, del periodista argentino Juan Pablo Varsky.

El delantero del Inter de Miami lamentó no haber podido disfrutar de la carrera de uno de los emblemas de la NBA de Estados Unidos, que cosechó seis campeonatos (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998) y cinco premios MVP al jugador más valioso del año (1988, 1991, 1992, 1996 y 1998) en las quince temporadas que disputó.

Selección argentina y Lionel Messi en la Copa América. (Foto: EFE) (ERIK S. LESSER/EFE)

¿Cómo empezó la carrera de Lionel Messi?

Aparte de mostrar su admiración por las canastas, disciplina que en varias ocasiones reveló que es su predilecta después del balompié, Messi habló de su temprana relación con la pelota, algo que empezó como un simple pasatiempo que después le convertiría en uno de los iconos deportivos más importantes de la historia del balompié.

“Cuando empecé a jugar, tenía tres o cuatro años y no era consciente de los títulos que podía ganar o los Mundiales. Yo jugaba porque me gustaba jugar, era mi pasatiempo. Buscaba alguien con quien jugar, y si no, hacía jueguitos o pateaba contra una pared”, recordó el rosarino.

El exjugador del FC Barcelona y el París Saint Germain desveló que desde pequeño se dio cuenta de que era diferente, por lo que hacía y la cantidad de gente que venía a verle, aunque al principio le costaba comprender de qué se trataba toda esa admiración.

Las camisetas de Lionel Messi en la Copa Mundial podrían ser las prendas deportivas de mayor valor en la historia: (Foto: AP). (Natacha Pisarenko)

“Aunque yo no me daba cuenta, lo fui entendiendo cuando me hice más grande. Pero tengo claro que nací así porque Dios me eligió a mí. Intenté aprovecharlo para sacarle todo el jugo, pero no hice nada para ser el jugador que ya de chiquito era, más allá de todo lo que yo hice después para mejorar”, manifestó.

¿Cuándo se va a retirar Lionel Messi?

Sobre el posible retiro del ocho veces ganador del Balón de Oro de la revista France Football, comentó que seguirá hasta que “Dios quiera”.

“Será hasta lo que tenga que ser (respecto del final de su carrera). Yo sigo disfrutando el día a día, jugar a la pelota. Y cuando no sea más profesional, seguiré jugando a la pelota con mis hijos. Es el deporte que más amamos, más nos identifica desde chicos”, declaró.

Estos días, Messi participa en la Copa América, que se disputa Estados Unidos y a la que Argentina ha llegado como máxima favorita, tras conseguir ganar la edición de Brasil 2021 y levantar la Copa del Mundo en Qatar al año pasado.