Liga MX: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 1 del Clausura 2024?

El futbol mexicano comenzará el torneo Clausura 2024 el próximo viernes 12 de enero con la Jornada 1 con dos partidos que inaugurarán la temporada 2024.

El América de André Jardine buscará el bicampeonato y sumar su título 15, después de superar a Tigres en la Final del Apertura 2023.

Entre los partidos más destacados, se encuentran los enfrentamientos entre Cruz Azul vs. Pachuca, Chivas vs. Santos y Xolos vs. América el día sábado.

Esta semana regresa la emoción de la #LigaBBVAMX con el arranque del #Clausura2024... ¿Cuál es tu equipo favorito para ganar el título? 🏆📷



*El torneo comienza el Viernes 12 🗓️



Coméntanos tu candidato para campeón 👇 pic.twitter.com/wabQehSjun — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2024

¿Dónde y cuándo ver la Jornada 1 del Clausura 2024 de la Liga MX?

La actividad comenzará este viernes 12 de enero con dos enfrentamientos, el sábado 13 habrá cuatro juegos y domingo 14 de enero otros dos enfrentamientos. Uno de los partidos está pospuesto para el próximo 17 de enero.

El torneo contará con la pausa de una fecha FIFA para partidos amistosos del 18 al 26 de marzo, que serán los últimos partidos previo a la preparación para la Copa América, donde la selección de Jimmy Lozano disputará como cabeza de grupo.

Querétaro vs. Toluca

Fecha: 12 de enero

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Fox Sports

Sede: Estadio La Corregidora

Mazatlán vs. Atlético de San Luis

Fecha: 12 de enero

Hora: 21:00 horas

Transmisión: Fox Sports y Tv Azteca

Sede: Estadio El Encanto

Cruz Azul vs. Pachuca

Fecha: 13 de enero

Hora: 19:00 horas

Transmisión: TUDN

Sede: Sin definir

Chivas vs. Santos

Fecha: 13 de enero

Hora: 19:05

Transmisión: TUDN

Sede: Estadio Akron

Monterrey vs. Puebla

Fecha: 13 de enero

Hora: 21:00 horas

Transmisión: TUDN

Sede: Estadio BBVA

Xolos de Tijuana vs. América

Fecha: 13 de enero

Hora: 21:00 horas

Transmisión: Fox Sports

Sede: Estadio Caliente

Pumas vs. Juárez

Fecha: 14 de enero

Hora: 12:00 horas

Transmisión: TUDN

Sede: Olímpico Universitario

Necaxa vs. Atlas

Fecha: 14 de enero

Hora: 18:00

Transmisión: TUDN

Sede: Estadio Victoria

León vs. Tigres

Fecha: 14 de enero

Hora: 19:00

Transmisión: Fox Sports y Claro Sports

Sede: Nou Camp

¿Dónde jugará el Cruz Azul y América en 2024?

Cruz Azul y América cerraron la temporada 2023 en el Estadio Azteca y ahora disputarán su partidos como local en el estadio Ciudad Deportiva.

El cierre del Coloso de Santa Úrsula se debe a la remodelación que tendrá el estadio para el Mundial 2026 que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. El conjunto de la Máquina regresará después de 5 años a la que fue su casa hasta el 2018. Mientras que América, jugará por primera vez fuera del Estadio Azteca