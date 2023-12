Miguel Layún: ¿Por qué se retira el jugador del América que ‘logró todos sus sueños?

Miguel Layún tendrá su último partido en su carrera profesional en la final del América vs. Tigres en la cancha del Estadio Azteca.

En octubre pasado, Layún anunció que al terminar el torneo Apertura 2023 se retiraría de las canchas, agradeció a los aficionados y seguidores del América.

Llegó el día de cerrar uno de los ciclos más bonitos e increíbles de mi vida.



¡GRACIAS POR ACOMPAÑARME EN CADA UNO DE MIS CAPÍTULOS!

En un stream del defensa de las Águilas junto a Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky, el jugador se sinceró y explicó por qué prefiere retirarse, que seguir jugando a sus 35 años de edad.

“Lo he platicado no tan abiertamente. Tiene que ver por el simple hecho de cuando me fui a Europa por segunda vez, después de ser campeón en 2014, mi sueño fue volver al América, ser campeón y retirarme acá”, mencionó el jugador.

Kevin Álvarez no se conformó con la respuesta y le cuestionó porque no pensó en seguir jugando, aunque fuera en otro equipo.

El lateral destacó la trayectoria de otros jugadores referentes del América y mencionó que no quiere seguir sus pasos, pues prefiere un adiós digno con la camiseta del conjunto Azulcrema.

“Si nos pasamos a la historia reciente del América, que fue uno de los grandes motivos por los que decidí retirarme este torneo, veo a Sambueza, Aquivaldo, Paul Aguilar, ver que se van y siento que por ejemplo, Paul merecía retirarse aquí”, confesó Layún.

“Yo en su caso hubiera preferido retirarme, que quedarme seis meses sin jugar esperando una oferta. Cuando llegas a un punto en tu carrera y que ya lograste todos tus sueños y te queda uno solo, quieres quedarte con eso”, explicó Layún.

Chicharito habla sobre el retiro de Layún

Layún no fue el único en hablar de su futuro, Javier ‘Chicharito’ Hernández, su excompañero de Selección, habló en una transmisión con Oribe Peralta y André-Pierre Gignac, sobre porque habría tomado esta dura decisión.

“Creo que Layún, creo que él sabe que en un año más ya la curva va a empezar y él mejor dijo ‘no le voy a dar chance a la curva”, declaró el jugador en su streaming.