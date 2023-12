¡Otra vez Layún! El jugador que ha ganado finales con y contra el América

Miguel Layún, lateral del América tendrá su tercera y última final con el equipo de Coapa en el Apertura 2023 de la Liga MX.

Después de la goleada de 5-0 de las Águilas frente al Atlético de San Luis, el conjunto de André Jardine se encuentra muy cerca de darle otro campeonato.

El originario de Veracruz regresa a una final con las Águilas, después de que en el Apertura 2019 consiguió el título pero con Rayados de Monterrey al superar al América en penales.

Miguel Layún se despide de las canchas

Layún vivirá su último partido con el América como jugador profesional, pues el pasado octubre anunció su retiro como futbolista.

A través de sus redes sociales compartió un video en donde hace un recorrido por toda su trayectoria después de 17 años dentro de las canchas donde vistió la camiseta de equipos nacionales, europeos y la selección mexicana.

“Hoy anunció que es mi último torneo y les agradezco a todos ustedes por esto 17 años, porque en las buenas y en las malas siempre estuvieron junto a mí. Y después de 17 años de futbolista profesional llegó el día, finalmente llegó el día que después de tanto tiempo me pregunto, ‘¿en serio? ¿Todo fue mi culpa?’”, informó el jugador.

América y la historia con Layún El jugador se despedirá del futbol profesional en la final del Apertura 2023 (Foto: Mexsport)

Layún no asegura el pase a la final

A pesar de la victoria de cinco goles sobre el Atlético San Luis, Layún asegura que no tienen la final asegurada y no se confiarán como en el torneo anterior.

“Tenemos un partido y tenemos que ser sumamente serios, porque a final de cuentas no estamos jugando contra niños de colegio, estamos jugando contra un equipo que tiene muchos argumentos y que por algo está acá y creo que sería un grave error pensar de esa manera”, declaró Layún en una entrevista para Fox Sports.

Respectó a la final, declaró que quiere ser recordado con cariño.

“Pero para mí, la ilusión más grande es cerrar en mi casa, en el equipo que tanto amo y en el que tanta ilusión me hacía regresar después de mi paso europeo, sin importar que eso significara cortar mi carrera un par de años. Estoy cerrando como siempre lo soñé. En el equipo que tanto amo, disputando minutos, aspirando a lo más grande y la verdad que me ilusiona pensar que puedo cerrar mi carrera con ese sentimiento. Que la gente se quede con un buen recuerdo mío y no lo contrario”, sentenció.

Miguel Layún será el presidente de la Kings League Américas, que fue presentada por Gerard Piqué. (Foto: Cuartoscuro) Miguel Layún será el presidente de la Kings League Américas, que fue presentada por Gerard Piqué. (Foto: Cuartoscuro)

Miguel Layún: jugador clave en el Clausura 2013

Años después de la final del 2013, donde el América consiguió el campeonato en los últimos minutos al empatar el encuentro y mandar el partido a tanda de penales.

Layún confesó que estaba asignado para tirar el quinto penal, pero le pidió a Christian Bermúdez ‘Hobbit’ tirar el cuarto. Layún no imaginaba es que el cuarto penal sería el que definiría el campeonato del América.

Miguel Layún también fue clave en el torneo Apertura 2014, donde la afición lo eligió como el jugador de la temporada.

Es el único que ha jugado una final contra el América y la ha ganado, así fue en el Apertura 2019 cuando Rayados superó en penales a las Águilas.