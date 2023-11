Pato O’Ward sobre las prácticas en GP de Abu Dhabi: ‘Hay muy pocas oportunidades’

El mexicano Pato O’Ward se subió al monoplaza de McLaren -un día después de que la escudería anunciara que será su piloto de reserva en 2024- durante las primeras prácticas libres del GP de Abu Dhabi.

El oriundo de Monterrey finalizó en el sitio 15 al quedarse a un tiempo de +1.042 de George Russell (Mercedes), quien lideró los ejercicios este viernes en los que no estuvo presente el tapatío Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), ya consagrado subcampeón de la temporada en la Fórmula 1.

El piloto mexicano Pato O'Ward estará en la F1 en 2024 como reserva en McLaren. (Foto: X @McLarenF1)

La reacción de Pato O’Ward tras los entrenamientos libres

O’Ward calificó de una “buena sesión” lo realizado en el Circuito Yas Marina y aseguró que fue “mucho más tranquila de la que tuve el año pasado” dijo en declaraciones a Fox Sports.

“Tuvimos muchas vueltas de combustible bastante alto para la decisión de carrera”, añadió. Su equipo probó con neumáticos medium y soft, por lo que argumentó que fueron conservativos en su búsqueda de mantenerse en el cuarto lugar.

Además, no quisieron arriesgar para no hacer daño, como en el último choque de Lando Norris en Las Vegas. “Me hubiera encantado sentir un poco más el carro en el límite puesto a punto de calificación, pero emocionado para el martes que me toca subirme otra vez y seguir afinando todo (…) Me fui un poco más conservativo de lo que me hubiera gustado”.

Sin embargo, se dijo agradecido de ser parte de McLaren. “Hay muy pocas oportunidades, de repente nunca se abren las puertas o cuando sí se abren debes tomarla de los cuernos y sacarle provecho”, expresó al asegurar que nunca puede dejar de aprender.

Pato O'Ward se subió al monoplaza de McLaren en la primera sesión del GP de Abu Dhabi. (Foto: EFE)

O’Ward cumple requisitos de Superlicencia de la FIA

Luego de su paso por Arrow McLaren en la IndyCar, Pato extendió su contrato hasta 2025 y logró cumplir con los puntos que son parte de los requisitos por la FIA para adquirir la Superlicencia que le permita ser parte de la F1 a los 24 años.

Anteriormente, O’Ward fue parte de los test de Jóvenes Pilotos de Abu Dhabi 2021 y corrió en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi en 2022.

Así fueron las segundas prácticas del GP de Abu Dhabi

Charles Leclerc (Ferrari) lideró una accidentada segunda sesión de entrenamientos libres en la que los pilotos apenas tuvieron tiempo para correr debido a los accidentes del español Carlos Sainz (Ferrari) a los 8 minutos de iniciada la jornada, pues chocó contra el muro.

Otra bandera roja fue provocada por el alemán Nico Hulkenberg (Haas) a 22 minutos de terminar. Lando Norris (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fueron segundo y tercero, respectivamente, mientras que ‘Checo’ Pérez finalizó en quinto.

*Con información de EFE.