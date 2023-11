Oscar Pistorius obtiene libertad condicional: La cronología del caso de asesinato a su novia

El 14 de febrero de 2013 ocurrió uno de los asesinatos más sonados en los últimos años a nivel mundial: el que cometió Oscar Pistorius, aclamado atleta paralímpico, en contra de su entonces pareja, la modelo y abogada Reeva Steenkamp, entonces de 29 años.

Y después de diez años, nueve meses y diez días de lo ocurrido, y tras enfrentar diversos juicios y condenas, Pistorius obtuvo libertad condicional por el caso, misma que podrá ejercer a partir del 5 de enero de 2024.

El Departamento de Servicios Penitenciarios (DCS) de Sudáfrica emitió un comunicado en el que explican que el exatleta obtendrá su libertad condicional, pero seguirá cumpliendo una serie de lineamientos antes de obtenerla por completo.

“Pistorius cumplirá el resto de su condena en el sistema correccional comunitario y será sometido a supervisión en cumplimiento de las condiciones de libertad condicional hasta que expire su condena”, añadió el documento.

No obstante, la familia de la víctima no está de acuerdo. “No creo en la versión de Oscar. (…) No conozco a nadie que lo haga. Mi querida hija gritó por su vida, lo suficientemente alto como para que los vecinos la escuchasen”, señaló June Steenkamp, madre de Reeva.

June Steenkamp, mamá de Reeva, víctima de Oscar Pistorius. (Foto: Trevor Christopher / Shutterstock.com)

Caso Oscar Pistorius: ¿Qué pasó aquel 14 de febrero de 2013?

Oscar Pistorius era un reconocido atleta paralímpico que, hacia 2013, se encontraba en la cúspide de su carrera tras ser el primero en participar en unos Juegos Olímpicos, junto a otros velocistas sin discapacidad.

Este vivía con su novia, Reeva Steenkamp, en Silver Woods Estate, un complejo residencial ubicado en la zona este de Pretoria, en Sudáfrica, de donde eran originarios ambos.

Alrededor de las 3:12 horas del 14 de febrero de 2013, se escucharon 4 disparos con arma de fuego en la casa de Pistorius, seguido de gritos que pedían ayuda, por lo que algunos vecinos y guardias de seguridad de la zona residencial se acercaron.

Cuando llegaron a la casa de Oscar, lo vieron a la mitad de la escalera cargando a Reeva; ambos estaban ensangrentados y ella aparentemente inconsciente. “Le disparé, pensé que era un ladrón y le disparé”, argumentó el atleta.

Después de que la revisaran tanto vecinos como personal médico, declararon muerta a Reeva Steenkamp.

El argumento que dio Pistorius fue que creyó que había un ladrón en su casa y, para proteger tanto a su pareja como a sí mismo, disparó a la oscuridad sin darse cuenta de que era Reeva, por lo que el asesinato habría sido accidental.

Oscar Pistorius asesinó a su novia el 14 de febrero de 2013. (Foto: EFE)

Inconsistencias en las declaraciones de Oscar Pistorius

Las primeras declaraciones del atleta, que entonces tenía 26 años, fueron las siguientes:

“Como no llevaba las piernas ortopédicas y me sentía sumamente vulnerable, sabía que debía protegernos a Reeva y a mí. Me sentía atrapado, porque la puerta del dormitorio estaba cerrada y me cuesta desplazarme con los muñones. Disparé varios tiros a la puerta del baño y le pedí a Reeva a gritos que llamara a la policía, pero no me respondió”.

Posteriormente, y después de intentar abrir la puerta del baño con un palo de criquet, habría encontrado a su novia, con quien llevaba escasos meses de relación, tirada en el piso del baño, tratándose de sostener de la taza.

Supuestamente, intentó hacer llamada de auxilio, pero le habrían dicho que él mismo la llevara a urgencias para que fuera más rápido, por eso la tenía en sus brazos cuando entraron a la casa.

Sin embargo, el detective que estaba a cargo del caso, Hilton Botha, encontró varias inconsistencias en el relato, por lo que descartó que los disparos hayan sido un accidente y procedió a llevarlo como asesinato, valiéndose de diversos testigos.

La prisión de Atteridgeville. (Foto: EFE/EPA/KIM LUDBROOK)

Así fue el juicio que enfrentó Oscar Pistorius por el asesinato de su novia

Tras lo ocurrido, Oscar Pistorius enfrentó un juicio que captó la atención mediática a nivel mundial, y en el mismo hubo diversos testigos que dieron crédito a la personalidad violenta del entonces velocista.

Una de estas personas que habló en el juicio fue su amigo Darren Fresco, quien contó un par de anécdotas donde Oscar mostró una actitud prepotente, además de que siempre llevaba consigo un arma de fuego, misma que disparó en dos ocasiones sin razón aparente.

Melissa Rom, una de sus exparejas, también testificó en el juicio y lo señaló, además de violento, como un hombre controlador, celoso y posesivo.

Además se le hizo peritaje al celular de la fallecida Reeva Steenkamp y se encontraron mensajes en los que ella expresaba tenerle miedo. “A veces me asustas por cómo me contestas y cómo me tratas”, se lee en una de las líneas que la modelo le había escrito.

Oscar Pistorius durante su juicio en el Tribunal Superior de Pretoria en Sudáfrica. (Foto: EFE/ Marco Longari/pool)

Las condenas de Oscar Pistorius por el asesinato de Reeva Steenkamp

Pistorius fue inicialmente condenado en octubre de 2014 a cinco años de prisión por homicidio involuntario, pero la Fiscalía apeló el fallo.

En 2015, el Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica anuló esa condena y lo declaró culpable de asesinato, remitiendo el caso de nuevo a un tribunal de primera instancia que, en julio de 2016, sentenció a Pistorius a seis años de cárcel.

Sin embargo, tras otro recurso de la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Apelación elevó la pena en noviembre de 2017 a 15 años, el mínimo contemplado por la ley en casos de asesinato salvo situaciones excepcionales.

En la práctica, esa sentencia significó trece años y cinco meses de cárcel, al descontarse el tiempo que Pistorius (que pasó una etapa en libertad bajo fianza y bajo arresto domiciliario) ya había permanecido en prisión.

Los últimos años, Pistorius ha permanecido en una prisión de Johannesburgo, misma de la que saldrá bajo libertad condicional el próximo 5 de enero.

El exatleta Oscar Pistorius saldrá en libertad condicional el próximo 5 de enero. (Foto: Trevor Christopher / Shutterstock.com)

Con información de EFE