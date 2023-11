¿Cuándo declarará Jenni Hermoso vs. Luis Rubiales? Cronología de su denuncia por agresión sexual

Jenni Hermoso declarará en la Audiencia por la investigación tras el beso no consensuado de Luis Rubiales. (Foto: EFE)

La futbolista española Jenni Hermoso declarará ante el juez de la Audiencia Nacional el próximo 2 de enero de 2024 para la investigación que se lleva a cabo tras su denuncia por delitos de agresión sexual y coacciones al expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales.

Francisco de Jorge aplazó su testificación por problemas de agenda, pues debía ocurrir el 28 de noviembre. La jugadora ya terminó su compromiso en las Tuzas del Pachuca como parte del Apertura 2023 de la Liga MX femenil.

La delantera –campeona con España en el Mundial femenil celebrado en Australia y Nueva Zelanda– ha asegurado en varias ocasiones que el beso en la boca que le dio el directivo en la entrega de medallas no fue consensuado.

Jenni Hermoso testificará ante la audiencia en enero de 2024. (Foto: EFE)

La cronología del caso Jenni Hermoso vs. Luis Rubiales

Fue el pasado 5 de septiembre cuando Hermoso denunció formalmente a Luis Rubiales ante la Fiscalía Nacional Española. En esa primera declaración aseguró que no aprobó el beso y argumentó que tanto ella como su entorno se sintieron presionados.

“No me merezco haber vivido todo esto”, explicó al confesar que le costó trabajo reaccionar y que no se sintió protegida. “Fueron segundos y en ningún momento me sentí cómoda”, agregó. Tiempo después apuntó que había recibido amenazas.

Sin embargo, la primera audiencia fue el día 15 del mismo mes, cuando el juez le prohibió a Rubiales acercarse a 200 metros o comunicarse con la seleccionada como parte de las medidas cautelares tras escuchar sus palabras en donde volvió a decir que el beso fue consentido como fruto de la “efusividad” y “espontaneidad” del momento.

En octubre, a través de sus abogados, Jennifer pidió actuar contra los responsables de las filtraciones de la investigación por su derecho a la intimidad y para que el procedimiento pueda desarrollarse “con garantías”, pues desde su punto de vista de “sobrepasaron los límites”.

En los interrogatorios, amigas de Hermoso y su hermano confirmaron las presiones para justificar a Rubiales. El exentrenador Jorge Vilda contó una conversación con el hermano de Jenni en el avión.

El 2 de octubre fue el turno de Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez, quienes hablaron en calidad de testigos. Se espera que el 1 de diciembre se añada su compañera de la selección, Laia Codina.

Otros de los investigados en el caso son el exdirector técnico Jorge Vilda, el director de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera, y el director de la selección masculina, Albert Luque.

*Con información de EFE.