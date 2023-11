A la Elvis Presley: GP de Las Vegas tendrá capilla especial para bodas

El Gran Premio de Las Vegas tendrá un atractivo único para todos los asistentes, especialmente para los enamorados que ya piensan en una vida juntos.

Los organizadores instalaron una capilla en el Gran Premio, donde todos los asistentes podrán contraer matrimonio.

La Fórmula 1 y el Gran Premio compartieron un video donde se puede ver el altar, se trata de un corazón formado por lámparas neón y una pared de flores rojas con tonalidades blancas.

“Amor en la vía rápida. Presentamos la primera capilla para bodas F1″, compartieron en su cuenta de X junto a un video.

En medio del corazón floral, hay una frase que dice: “Lights out and together we go”, que en español significa: “Luces apagadas y nos vamos juntos”.

Para mantener la temática de la Fórmula 1 y la ilusión del regreso de este deporte a Las Vegas, se puede ver la tradicional frase “Just married” en un alerón trasero.

Love in the fast lane💍❤️



Introducing the first-ever #F1 wedding chapel 💒#LasVegasGP pic.twitter.com/loK5LTDpiO — F1 Las Vegas (@F1LasVegas) November 13, 2023

Las Vegas es conocida por su gran atractivo turístico y vida nocturna, pero destacan las diversas capillas para quienes decidan casarse de forma esporádica o que solo buscan una boda muy personal.

Atractivos del Gran Premio de Las Vegas

Otro de los grandes atractivos del Gran Premio de Las Vegas son las distintas actuaciones de artistas de talla internacional como J Balvin, Kylie Minogue, Major Lazer, John Legend se subieran a los distintos escenarios del circuito.

El Caesars Palace ofreció un paquete VIP con acceso al Paddock Club, se trata de una sala justo encima del pit-lane y la parrilla de salida.

Uno de los paquetes más llamativos fue por parte del grupo empresarial Caesars Entertainment que lanzó un paquete de cinco millones de dólares, el precio es para un grupo de 12 personas, quienes podrán pasar cinco noches en el hotel Nobu Sky Villa.

“Caesars Entertainment está alcanzando un nivel completamente nuevo con el ‘Emperor Package’. El paquete extravagante es una oferta VIP única de 5 millones que no se parece a ninguna otra”, asegura el consorcio empresarial en un comunicado.