Amber Lounge lanza la legendaria fiesta posterior a la carrera protagonizada por Kylie Minogue en Voltaire para celebrar el Gran Premio de Las Vegas

El reluciente mundo de la Fórmula 1 está a punto de encontrarse con el glamour de la Strip de Las Vegas en una fusión histórica de deportes de motor de alto octanaje y entretenimiento de clase mundial. Amber Lounge, a menudo referido como “la fiesta posterior más exclusiva del mundo”, se complace en anunciar su debut en el esperado fin de semana del Gran Premio de Las Vegas de esta temporada.





La fiesta de cierre de una sola noche de Amber Lounge tendrá lugar en el Venetian Resort Las Vegas, con la superestrella global Kylie Minogue en uno de los resorts y casinos más icónicos y lujosos de la Strip, el sábado 18 de noviembre, durante el fin de semana de la Fórmula 1 en Las Vegas.





En una ciudad conocida por su extravagancia, Las Vegas será la sede de la primera carrera nocturna de Fórmula 1 en Estados Unidos, del 16 al 18 de noviembre de 2023. Para conmemorar esta ocasión, Amber Lounge se asociará con el nuevo local nocturno de Las Vegas, Voltaire Belle De Nuit, en el Venetian, y el patrocinador principal, Yahoo, para ofrecer su legendaria mezcla de opulencia, entretenimiento inmersivo cautivador y hospitalidad de lujo en el corazón de la capital del entretenimiento mundial. El Venetian Resort Las Vegas también será el hogar y socio hotel oficial del equipo de Fórmula 1 BWT Alpine durante el fin de semana de la carrera.





Recién llegada del exitoso lanzamiento de su noveno álbum número 1, “Tensión”, y el anuncio de su residencia en Las Vegas en Voltaire Belle De Nuit, que ya está agotada y comienza el 3 de noviembre, la icónica estrella pop Kylie Minogue tomará el escenario central en la famosa fiesta posterior de Amber Lounge en el fin de semana de la Fórmula 1.





Con su catálogo aclamado por la crítica de éxitos que encabezaron las listas globales durante cinco décadas, incluyendo megaéxitos como “Can’t Get You Out of My Head”, “In My Arms” (producida por Calvin Harris) y su última sensación viral “Padam Padam”, el electrizante espectáculo de los mayores éxitos de Kylie Minogue en Amber Lounge promete ser espectacular y ofrecer una experiencia inolvidable en celebración del fin de semana del Gran Premio de Las Vegas.





Michael Gruber, veterano de la industria del entretenimiento y fundador de Voltaire Belle De Nuit, compartió: “Voltaire está emocionado de una vez más ofrecer las mejores experiencias a Las Vegas, y Amber Lounge tiene una larga historia de brindar las mejores experiencias a una clientela exclusiva en todo el mundo”.





Jeannette Tan, Directora General del Grupo Amber Lounge, expresó su emoción, diciendo: “Casi veinte años después de nuestra creación en el Gran Premio de Mónaco hace dos décadas, estamos emocionados de llevar nuestra exclusiva experiencia de Amber Lounge Grand Prix al emocionante debut de una carrera de Fórmula 1 bajo las luces de neón de la icónica Strip de Las Vegas.





Estamos especialmente emocionados de pasar del reciente éxito agotado de nuestros eventos de fin de semana de Amber Lounge Singapore F1 en el primer destino de carrera nocturna original de la Fórmula 1, al lanzamiento de Amber Lounge durante el Gran Premio de Las Vegas como la carrera nocturna más nueva y esperada en el calendario de la F1. Es un hito significativo para el deporte, y tenemos la intención de hacerlo igual de memorable con nuestra fiesta de cierre de una sola noche con la icónica Kylie Minogue como acto principal en colaboración con Voltaire en el Venetian”.





El debut de Amber Lounge en Las Vegas promete ser una celebración extraordinaria de la cúspide del automovilismo fusionada con entretenimiento inmersivo de clase mundial, hospitalidad de lujo y la oportunidad de codearse con la élite de la comunidad de la F1, celebridades de alto perfil y personas de alto patrimonio mientras disfrutan de champán y bebidas premium durante toda la noche.





Conocido por albergar los eventos de hospitalidad y fiestas posteriores a la carrera más glamurosos y exclusivos en destinos clave de la Fórmula 1 en todo el mundo, incluyendo sus mercados principales existentes de Mónaco, Singapur y Abu Dhabi, Amber Lounge está listo para redefinir la experiencia nocturna del fin de semana de la F1 en los Estados Unidos.