Precios de The Sphere: ¿Cuánto cuestan los conciertos en la nueva esfera gigante de Las Vegas?

La agrupación de U2 se presentará en The Sphere en Las Vegas hasta finales de este año. (Foto: EFE)

Como diría uno de los memes más populares de redes sociales: “el futuro es hoy, ¿oíste viejo?”. La agrupación de U2 se presentó en uno de los recintos más futurísticos para conciertos en Estados Unidos: The Sphere.

U2 es una banda originaria de Reino Unido que inició en la década de los 70 y es reconocida por sencillos como ‘With or Without You’, ‘Beautiful Day’, ‘One’, entre otros. La noche de este 29 de septiembre, el grupo inauguró The Sphere.

Se trata de un recinto ubicado en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, que se caracteriza por ser una enorme pantalla en forma de una esfera.

The Sphere cuenta con conciertos para ver a U2. (Foto: Facebook / @Sphere)

¿Qué es The Sphere?

De acuerdo con Variety, en 2018, el empresario Jim Dolan reveló el proyecto The Sphere en una conferencia de prensa en Los Ángeles, Florida.

“Es hora de construir un recinto para nuestro tiempo, un recinto en el que converjan tecnología, cultura y sociedad para crear experiencias nunca imaginadas, y mucho menos vistas”, explicó un video introductorio que se expuso en aquella conferencia de prensa.

Cinco años después, a principios de julio, The Sphere se prendió por primera vez con una imagen de un ojo que decía “hola mundo”. Desde aquel entonces la enorme pantalla en forma de esfera a proyecto distintos tipos de visuales.

The Sphere se caracteriza por su enorme pantalla. (Foto: Facebook / @Sphere)

“Sphere, un medio de entretenimiento de nueva generación que está redefiniendo el futuro del espectáculo en directo. Utiliza tecnologías de vanguardia que encienden los sentidos y transportan al público a lugares reales e imaginarios”, describe el sitio oficial del recinto.

A pesar de ello, no fue hasta el 29 de septiembre que se inauguró el interior de la esfera con un concierto de U2 lleno de visuales y con la llegada de su nueva álbum llamado Atomic City.

¿Cuánto cuestan los boletos para The Sphere?

La agrupación de U2 estará dando algunas presentaciones hasta el 16 de diciembre de este año, a través del sitio de The Sphere se pueden conseguir entradas; sin embargo, es posible que la disponibilidad esté limitada.

Los precios para ver a U2 en The Sphere tienen un rango de 400 a mil 495 dólares (6 mil 960 a 26 mil pesos mexicanos), estos costos varían dependiendo del día y el asiento.

Aparte de los conciertos, el recinto estrena en octubre una experiencia llamada The Sphere Experience cuyas entradas rondan entre los 49 a 129 dólares (852 a dos mil 244 pesos mexicanos).