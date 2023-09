Delfines aplastan 70-20 a Broncos: Estos son los marcadores más amplios en la historia de la NFL

Los Miami Dolphins anotaron la mayor cantidad de puntos por parte de un equipo de la NFL desde 1966, arrasando este domingo 70-20 a los Broncos de Denver en la Semana 3.

El novato De’Von Achane registró 203 yardas en acarreos, mientras que el quarterback Tua Tagovailoa se lució con un pase de anotación en el que hizo un amague.

Miami fue una apisonadora desde el inicio del juego en el que Tagovailoa pasó para 309 yardas, completó 26 de 23 envíos y conectó cuatro pases de anotación.

Muchos de sus titulares, entre ellos Tagovailoa y el receptor Tyreek Hill, se fueron al banquillo al comienzo del cuarto periodo.

Russell Wilson empezó una campaña 3-0 por primera vez en su carrera. El quarterback de Denver sumó 306 yardas, una anotación y una intercepción.

NFL Miami aplastó a Denver. (FOTO: EFE)

Miami Dolphins casi supera récord de puntos en la NFL

Los Dolphins (3-0) fijaron un récord de la franquicia en cuanto a anotación; la marca anterior era de 55 puntos que databa de 1977 en un triunfo ante los Cardinals.

Miami se quedó corto por dos puntos del récord en la temporada regular, fijado en 1966, cuando Washington anotó 72 puntos ante los Giants.

Marcadores más amplios en la historia de la NFL

Washington Redskins 72-41 New York Giants (1996)

Denver Broncos 20-70 Miami Dolphins (2023)

Jacksonville Jaguars 62-7 Miami Dolphins (2000)

Atlanta Falcons 62-7 New Orleans Saints (1973)

Seattle Seahawks 58-0 Arizona Cardinals (2012)

New England Patriots 59-0 Tennessee Titans (2009)

Los Ángeles Rams 59-0 Atlanta Falcons (1976)

Se convirtieron en el cuarto equipo en la historia de la NFL que anota al menos 70 puntos en la temporada regular o un juego de playoffs.

Resultados de la Semana 3 de la NFL

También este domingo los Buffalo Bills aplastaron 3-37 a los Washington Commanders.

Los New England Patriots superaron 10-15 los New York Jets, que no vencen a los Pats desde diciembre del 2015. Fue el triunfo 15 consecutivo delos Pats ante los neoyorquinos.

En el juego en el que los Green Bay Packers derrotaron 18-17 a los New Orleans Saints, salió lesionado del hombro derecho Derek Carr luego de ser capturado por un defensivo en el tercer cuarto.

Marcadores de la Semana 3 de la NFL

NY Giants 12-30 San Francisco 49ers

Tennessee Titans 3-27 Cleveland Browns

Atlanta Falcons 6-20 Detroit Lions

New Orleans Saints 17-18 Green Bay Packers

Denver Broncos 20-70 Miami Dolphins

LA Chargers 28-24 Minnesota Vikings

New England Patriots 15-10 New York Jets

Buffalo Bills 37-3 Washington Commanders

Houston Texans 37-17 Jacksonville Jaguars

Indianapolis Colts 22-19 Baltimore Ravens

Carolina Panthers 27-37 Seattle Seahawks

Chicago Bears 10-41 Kansas City Chiefs

Dallas Cowboys 16-28 Arizona Cardinals

Pittsburgh Steelers vs. Las Vegas Raiders (Domingo 6:20 pm)

Philadelphia Eagles vs. Tampa Bay Buccaneers (Lunes 5:15 pm)

LA Rams vs. Cincinnati Bengals (Lunes 6:15 pm)

(Con información de AP y EFE)