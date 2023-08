Atlas vs. América: Partido se jugará en esta sede tras malas condiciones en el Estadio Jalisco

América y Atlas no jugarán en el Estadio Jalisco por las malas condiciones en la cancha. (Foto: Cuartoscuro)

El partido programado entre Atlas de Guadalajara y América para este domingo 20 de agosto deberá cambiar de sede debido a las malas condiciones en las que se encuentra la cancha del Estadio Jalisco.

El encuentro, que forma parte de la Jornada 4 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, estaba programado a las 19:10 horas (tiempo del centro de México), pero finalmente será movido al Estadio Azteca y se desarrollará el mismo día, aunque más tarde, pues las acciones comenzarán a las 21:00 horas.

Por las condiciones en el Jalisco, América recibirá al Atlas en el Estadio Azteca. (Foto: Twitter @LigaBBVAMX)

“Derivado de las últimas revisiones por parte del Comité de evaluación de estadios, se determinó que la cancha del Estadio Jalisco no cuenta con las condiciones aptas para la realización del partido”, expresó la Liga BBVA MX en un comunicado en redes sociales.

Esta medida se tomó para no afectar el calendario, por lo que determinaron que de manera extraordinaria será en el Clausura 2024 cuando América visite al Atlas.

André Jardine, entrenador del América, se quejó de la cancha en el Estadio Jalisco. (Foto: Mexsport)

André Jardine criticó cancha del Estadio Jalisco

La reanudación del torneo mexicano llega tras semanas de parón luego del mal paso de los equipos en la Leagues Cup, en donde solo Monterrey sigue con vida al pelear el tercer lugar contra el Philadelphia de la MLS.

Uno de los críticos fue el director técnico de las Águilas, André Jardine: “Tienen que ser perfectas, porque si un equipo no tiene una cancha en estado perfecto no debe estar en una liga importante. La calidad del espectáculo pasa por la calidad de la cancha”, dijo en conferencia de prensa.

Además, aseguró que es un tema importante que preocupa a las autoridades en todo el mundo, por lo que instó a las autoridades del futbol en México a tomar medidas de ser necesario.

“La Liga debe tener criterios estrictos con los clubes que no cuidan sus canchas, si es un descuido del equipo local hay que tener criterio para no perjudicar a otro equipo. Con el calendario como está, no puedes suspender más de un partido porque perjudicas al visitante”, añadió.