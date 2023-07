Liga MX Femenil: Dónde y cuándo ver Pumas vs. América y toda la jornada 1

Un torneo más de la Liga MX Femenil está por comenzar este fin de semana con el arranque de la jornada 1 del Apertura 2023, en el que destaca el Clásico Capitalino entre Pumas y el campeón América.

El pasado Clausura 2023 coronó a las Águilas del América por segunda vez en su historia. Las azulcremas derrotaron en la final a las Tuzas del Pachuca.

Aunque el América Femenil no pudo ganar el Campeón de Campeones ante Tigres UANL, son nuevamente el equipo favorito para ganar el título por la poderosa plantilla que tienen.

Las de Coapa iniciarán la defensa de su corona en la jornada 1 del torneo Apertura 2023 visitando a las Pumas de la UNAM este sábado 15 de julio en el Estadio Olímpico Universitario.

Tigres Femenil, con su nueva entrenadora Milagros Martínez, se presentarán el lunes 17 de julio recibiendo al Puebla en el ‘Volcán’ de Nuevo León.

Liga MX Femenil: Días, horarios y canales de transmisión

La jornada 1 del Apertura 2023 de la Liga MX Femenil comenzará este viernes 14 de julo con doble jornada: Toluca vs. Rayadas y León vs. Necaxa. El único partido pendiente es el de Atlas vs. Querétaro, que aún no tiene fecha y horario definidos.

Toluca vs. Rayadas

Fecha: Viernes 14 de julio

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Vix+

León vs. Necaxa

Fecha: Viernes 14 de julio

Hora: 17:06 horas

Transmisión: Fox Sports

Santos vs. Pachuca

Fecha: Viernes 14 de julio

Hora: 21:06 horas

Transmisión: Fox Sports

Pumas vs. América

Fecha: Sábado 15 de julio

Hora: 12:00 horas

Transmisión: Vix+

Mazatlán vs. Cruz Azul

Fecha: Domingo 16 de julio

Hora: 19:06 horas

Transmisión: Fox Sports Premium

Tijuana vs. Chivas

Fecha: Domingo 16 de julio

Hora: 21:06 horas

Transmisión: Fox Sports

Tigres vs. Puebla

Fecha: Lunes 17 de julio

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Vix+

Juárez vs. San Luis