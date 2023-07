¿Andrés Iniesta jugará en el Inter Miami con Lionel Messi? Esto sabemos

El futbolista Andrés Iniesta reciente se despidió del futbol japonés y, de acuerdo con algunos rumores, ya recibió algunas ofertas de equipos como el Inter Miami, que está interesado en el futbolista español.

Después de mover algunas fichas e integrar a su equipo al exentrenador de la Selección Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino, y al futbolista Sergio Busquets, ahora le habrían ‘echado el ojo’ a Iniesta, quien podría estar a punto de retirarse.

Andrés Iniesta recibe oferta formal del Inter Miami

De acuerdo con el medio español RAC-1, Iniesta ya recibió una propuesta formal del equipo que también fichó recientemente a Lionel Messi.

En caso de aceptar, significaría reunirse de nuevo con Messi y Busquets, con quienes ya había hecho mancuerna en el Barcelona, además de cerrar su ciclo como futbolista en el equipo de la MLS, pues en más de una ocasión ha mencionado que desea retirarse a los 40 años, y actualmente tiene 39.

Andrés Iniesta se encuentra analizando las distintas ofertas que le han hecho algunos equipos. (Foto: EFE) (JIJI PRESS/EFE)

Aunque no se ha especificado el monto de la propuesta ni el número de temporadas que abarca, el Inter Miami se ha mostrado interesado en el futbolista español, que ha recibido más propuestas de otras latitudes.

Las ofertas que le han hecho en el futbol árabe a Andrés Iniesta

Además de la propuesta para integrarse al equipo de la MLS, Andrés Iniesta también habría recibido una oferta para jugar en Arabia Saudita, de acuerdo con el medio catalán arriba citado.

La primera información sugiere que, económicamente, los árabes ofrecen más a Iniesta, aunque el reunirse con Messi y Busquets podría ser un factor que influya en la decisión del jugador, que analizará ambas propuestas y podría tomar una decisión en los próximos días.

¿Cuál fue el último equipo en donde jugó Andrés Iniesta?

El español Andrés Iniesta actualmente se encuentra sin equipo, pues el fin de semana pasado se despidió del Vissel Kobe, equipo japonés en el cual jugó durante cinco años, desde 2018.

Sin embargo, la poca aparición que había tenido en las últimas semanas dentro de la cancha lo llevaron a formar un acuerdo con el Vissel Kobe, adelantando su salida del club para buscar otros horizontes.

El sábado 1 de julio el equipo realizó una ceremonia de despedida jugando contra el Consadole Sapporo, en donde el jugador español dio un discurso agradeciendo todo lo aprendido en el club.

Andrés Iniesta fue despedido por el Vissel Kobe el pasado 1 de julio. (Foto: EFE)

“Siento que he crecido como jugador y como persona desde que llegué aquí”, señaló Iniesta en su discurso de despedida, donde agregó que dicha evolución fue gracias a sus compañeros dentro y fuera de la cancha, así com o a la afición del equipo y la misma liga japonesa: “Gracias a todos ustedes he podido seguir creciendo”, agregó el sábado.