Piqué sería ‘más duro que la justicia’ con Dani Alves si es culpable de agresión sexual

El exfutbolista Gerard Piqué expresó que, de comprobarse el delito por agresión sexual que enfrenta su excompañero Dani Alves en Barcelona, él sería más duro que la propia justicia.

El brasileño fue acusado por una joven de presuntamente haberla violado en una discoteca el pasado 30 de diciembre, por lo que Piqué afirmó que su caso es muy complicado ya que lo conoce y lo aprecia, razón por la que cuando se enteró estaba “en estado de shock”.

“Quiero que la Justicia haga su trabajo. Hasta que no me digan que lo ha hecho, hay que esperar. (…) Yo, como excompañero, tengo la sensación de que no lo conozco”, afirmó a El Món a RAC1.

Además de asegurar que habría que acompañar a la víctima en el proceso indicó que “hay que ser inflexible” con el exdefensa de Pumas si resultara culpable.

“Es una hostia con la mano abierta a todos. Una hostia de realidad, de preguntarte: ¿cómo puede ser que haya pasado? Si realmente ha pasado, hay que ser muy duro con él y con todo el mundo que hace una cosa así; yo incluso sería más duro de lo que dictamine la justicia (…) Nos tenemos que respetar hombres y mujeres, ojalá pudiera haber un mundo en el que no pasara esto”.

Piqué reacciona a canción de Shakira

El catalán fue cuestionado sobre la canción ‘BZRP Music Session #53′ que Shakira grabó con el productor argentino Bizarrap, por lo que mencionó que lo único que le importa es el bienestar de sus hijos.

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”, señaló.

Fue en diciembre pasado cuando ratificaron su acuerdo de separación y custodia que permite que la cantante viva en Miami con Sasha y Milan; asimismo se refirió a cómo este último participó en un programa de la Kings League.

“Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”, aseguró.

*Con información de EFE.