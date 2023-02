Pelea del ‘Canelo’ Álvarez en México: Gobierno de Jalisco comprará 10 mil boletos para regalar

Este 20 de febrero, se confirmó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá a pelear en su natal Guadalajara para mayo de 2023, y a un día de dar a conocer esta noticia, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que planea comprar 10 mil entradas.

Los boletos que adquiera la entidad serán destinados para sectores vulnerables, como niñas y niños con enfermedades como cáncer y diabetes, así como adademias de boxeo y deportistas de alto rendimiento.

En un par de declaraciones, Alfaro Ramírez aseguró que quería darle boletos a aquellos que no tuvieran la oportunidad de comprar una entrada para las peleas del boxeador, que generalmente ascienden a miles de dólares y se realizan en Las Vegas.

“Lo que va a hacer el Gobierno de Jalisco es definir un número de boletos que queremos poner gratis para la gente que nunca podría ver una pelea de ‘Canelo’, queremos dar boletos a nuestras academias deportivas, a nuestras academias de box, a las niñas y niños con cáncer, a las niñas y niños con diabetes”, mencionó.

Gobierno de Jalisco no intervendrá en la organización de la pelea del ‘Canelo’

El gobernador agregó que, aunque la disputa será en el marco de los 200 años de Jalisco, la entidad no tiene relación alguna con la organización del evento, ni recibirá algún beneficio económico de este.

“El Gobierno de Jalisco no es el promotor de la pelea, será una empresa privada, es una pelea con promotores privados. No hay de parte del Gobierno de Jalisco una participación en la empresa promotora o no estamos nosotros pagando algo para que el ‘Canelo’ venga, simple y sencillamente vamos a ver cuántos boletos podemos comprar para dárselos a la gente que no tiene recursos y que quiere ver a un personaje como es Saúl aquí en su casa”, agregó Alfaro.

Más tarde, en su cuenta de Twitter, reiteró que la compra de los boletos serán para que asistan todos aquellos que, por cuestiones económicas, no podrían asistir a una función del pugilista mexicano.

También explicó que será en las próximas semanas que se dé a conocer la dinámica para todos aquellos que estén interesados en una entrada para la pelea, de la cual todavía se desconoce fecha, sede e incluso rival.

“En las próximas semanas encontraremos el mecanismo para regalar los boletos que el Gobierno de Jalisco compre y lo daremos a conocer. Lo más importante es que #SomosJalisco 200 años libre y soberano, estamos de fiesta y vamos a celebrar a lo grande”, escribió el gobernador jaliciense.