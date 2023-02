Timothy Bradley cree que ‘Canelo’ Álvarez perdió las ganas de pelear: ‘Está en decadencia’

El exboxeador estadounidense Timothy Bradley aseguró que la carrera del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez está cerca de llegar a su final ya que el tapatío no pelea con la misma calidad de antes.

El excampeón mundial en peso súper ligero y welter se refirió al pugilista que recientemente confirmó que volverá a pelear en México en mayo próximo luego de cerca de 12 años de ausencia en el marco de la celebración de los 200 años de Jalisco como estado libre y soberano.

Eddie Hearn, promotor de boxeo de Matchroom, dijo que, aunque no está confirmado, por reglamento de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el retador debe ser el británico John Ryder.

En su última pelea en septiembre del año pasado, ‘Canelo’ venció al kazajo Gennady Golovkin, mientras que antes de él fue derrotado por Dmitry Bivol.

¿Qué dijo Timothy Bradley sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

Bradley ha seguido la carrera del ‘Canelo’, por lo que hizo una dura reflexión en una entrevista con Boxing News 24: “Parece que perdió las ganas. Volver a casa es una manera de animar a un peleador. Honestamente creo que Canelo está en la recta final de su carrera, está en decadencia por la manera en la que pelea”, dijo.

Asimismo, confió que ahora parece estar interesado en otros temas que no pasan por el ring. “Ya no tiene esa urgencia por el ring, parece que sólo lo pelea por pelear; ya no está interesado y parece que esto es incluso algo complementario. De hecho, lo ajeno al boxeo es más importante para él, como el golf, su familia y los negocios que tiene. Eso le suele pasar a un boxeador”.

Por ello considera bueno que pelee en su país natal para que reciba el apoyo de los locales. “Él irá a pelear y no a jugar. Si bien no es el favorito es una amenaza viva. No será un postre para ‘Canelo’. Este chico puede pelear duro en cada round”, añadió.