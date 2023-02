Super Bowl 2023: Así cantaron ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda, su esposa, en el show de Rihanna

Saúl ‘Canelo’ Álvarez asistió al Super Bowl LVII este domingo, donde además de revelar su total apoyo a los Chiefs de Kansas City también se mostró muy divertido en el show de medio tiempo de Rihanna al lado de su esposa Fernanda Gómez.

Fue a través de la cuenta de Instagram de Fernanda Gómez donde la influencer compartió varios momentos en el State Farm Stadium de Arizona. Entre las stories destacó la rivalidad de equipos a los que cada uno apoyaba, pues el púgil mexicano se inclinó por el equipo de Patrick Mohames, que resultó ganador del Vince Lombardi, y Fernanda por los Eagles.

Fernanda Gómez mostró su apoyo a los Eagles. (Foto: Instagram @ fernandagmtz)

Saúl 'Canelo Álvarez y su esposa Fernanda Gómez en el State Farm Stadium de Arizona. (Foto: Instagram @fernandagmtz)

‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez en el Super Bowl LVII

Horas previas a la final del torneo de la NFL, Fernanda comenzó a documentar su visita a la ciudad sede del partido.

Una vez iniciada la justa, el himno nacional de Estados Unidos, algunas jugadas en el campo y el espectáculo que Rihanna dio después de seis años de ausencia en los escenarios inundaron el carrete de la influencer, quien ostenta en su cuenta poco más de 1.3 millones de seguidores.

Uno de los bloques más esperados, tanto por Fernanda como por miles de espectadores fue la aparición de la originaria de Barbados en el espectáculo. Los primeros segundos de ‘Bitch Better Have My Money’, tema con el que ‘Riri’ comenzó su show, fueron captados por la compañera de ‘Canelo’.

Fernanda Gómez y 'Canelo' Álvarez cantando 'Diamonds' de Rihanna. (Foto: Instagram @fernandagmtz)

‘Where Have You Been’ también fue una de las canciones que con gran entusiasmo entonó Fernanda, mientras Rihanna se lucía en el escenario y ‘anunciaba’ sutilmente su segundo embarazo, noticia que minutos después confirmaría el representante de la intérprete.

Pero fue con ‘Diamonds’ cuando ‘Canelo’ apareció nuevamente en escena con Fernanda Gómez mientras los dos cantaban a todo pulmón “shining bright like a diamond”.

Fernanda Gómez y 'Canelo' Álvarez durante el show de medio tiempo de Rihanna. (Foto: Instagram @fernandagmtz)

Tras definirse al equipo ganador del Super Bowl LVII, Fernanda y Canelo se tomaron algunas fotografías con celebridades como el comediante Ben Stiller y Christina Aguilera, cantante con quien compartieron palco durante el juego.

Los lujos de la pareja también fueron parte del viaje. Así lo mostró la influencer en una foto donde ‘Canelo’ está sentado en un avión privado listo para disfrutar de un exclusivo menú a bordo.

Fernanda Gómez y Christina Aguilera. (Foto: Instagram @fernandagmtz)

'Canelo' Álvarez y Fernada Gómez con el comediante Ben Stiller. (Foto: Instagram @fernandagmtz)