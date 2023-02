Patrick Mahomes: ¿Quién es Brittany Matthews, esposa del quarterback de Kansas City Chiefs?

Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs, encarriló una remontada de 10 puntos, a pesar de estar convaleciente de una lesión de tobillo, para ganar el Super Bowl LVII ante los Philadelphia Eagles y festejó al igual que hace cuatro años junto a su esposa Brittany Matthews.

Mahomes y Matthews han estado juntos desde hace muchos años y han compartido la felicidad de dos Trofeos Vince Lombardi ganados por el quarterback de los Chiefs (2020 y 2023), así como también el dolor de la derrota cuando perdió ante los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady.

¿Quién es Brittany Matthews, esposa de Mahomes?

Patrick Mahomes y Brittany Matthews se conocieron cuando eran adolescentes y estudiaban juntos la secundaria en la Whitehouse High School de Texas. Comenzaron su noviazgo luego de que el quarterback le regaló una rosa y una tarjeta el Día de San Valentín.

Ambos se quedaron en Texas para estudiar la universidad y así lograron mantener su relación, además de que Mahomes continuó con su objetivo de ser jugador de la NFL.

“Terminó yendo a Texas Tech, y fue entonces cuando realmente me di cuenta, ‘Oh, podría jugar futbol americano profesional’”, contó Brittany en una entrevista para Today. “Fue surrealista verlo vivir su sueño y verlo crecer como atleta y como hombre”.

Brittany Matthews también es una apasionada del deporte y jugó futbol soccer en la Universidad de Texas, además de estar certificada como entrenadora de fitness. Actualmente es copropietaria del Kansas City Current, club de la liga profesional de futbol femenil de Estados Unidos (NWSL).

La pareja de jóvenes texanos se comprometió en septiembre 2020, meses después de que Mahomes ganó su primer Super Bowl; el quarterback le pidió matrimonio y le entregó el anillo en un palco del Arrowhead Stadium, casa de los Chiefs.

En abril del 2021 nació su primera hija, Sterling Skye. Mahomes y Matthews se casaron hasta el 12 de marzo del 2022, en una lujosa ceremonia en Hawái. En noviembre del mismo año llegó su primer hijo varón, Patrick Bronce Lavon.

A pesar de su nueva vida familiar, Brittany Mahomes continuó con su vida deportiva y fundó su propia empresa de acondicionamiento deportivo.

Mahomes, asegura que todavía no acaba la dinastía de Chiefs

Patrick Mahomes fue designado como el Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl LVII luego de guiar a su equipo al triunfo 38-35 ante los Philadelphia Eagles.

“Dije que no iba a existir nada que me detuviera, estoy agradecido con mis compañeros porque somos campeones. Todavía no somos una dinastía porque no hemos terminado”, afirmó Mahomes al final del partido.

Patrick es el primer jugador en ganar el MVP de la temporada regular y el MVP del Super Bowl en la misma campaña en este siglo. Es el primer Jugador Más Valioso de la campaña regular que triunfa en el Super Bowl desde 1999.

Es la segunda vez que Mahomes consigue el nombramiento de MVP del juego por el campeonato de la NFL. La primera sucedió en el Super Bowl LIV en el que guió a los Chiefs al triunfo sobre los San Francisco 49ers.

“No voy a decir que es una dinastía, esto no ha terminado. No voy a decir dinastía todavía”, dijo Mahomes tras la victoria. “No hay nada que me pueda apartar del terreno de juego. En los vestuarios nos motivamos y ahora somos campeones del Super Bowl. ¡Vamos!”.

Con el par de premios de Jugador Más Valioso en el juego por el título de la NFL, Mahomes igualó a históricos como Terry Bradshaw, Eli Manning y Bart Starr, quienes lograron esa misma cantidad de designaciones.

En la historia de los Super Bowls el máximo ganador de MVP es el recién retirado Tom Brady, quien acumuló cinco en sus 23 años de carrera, seguido de la leyenda de los San Francisco 49ers, Joe Montana, quien obtuvo tres.