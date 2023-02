Super Bowl 57: ¿Cuántos millones de dólares cuestan los anuncios comerciales del partido?

Los anuncios de 30 segundos para el Super Bowl LVII del próximo 12 de febrero costarán 7 millones de dólares en Estados Unidos, la mayor cifra en la historia de los partidos por el título de la NFL.

Según datos de AdAge, marca de medios global que publica noticias, análisis y datos sobre marketing, ese será el costo por cada intervención publicitaria durante el duelo por el trofeo Vince Lombardi que disputarán los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.

Fox Corp. ha agotado los comerciales del Super Bowl 57 en el juego, pero aún vende espacios para antes del juego y tiempo extra, si es que hay uno. La red vendió anuncios de 30 segundos por más de 6 millones de dólares en promedio, y algunos superaron los 7 mdd, un récord. La empresa espera generar más de 500 millones de dólares en ingresos por publicidad del juego.

Información de Nielsen Holdings, empresa estadounidense de información, datos y medición de mercados, señala que en el Super Bowl 56 del año pasado, que los Rams le ganaron a los Bengals, el costo por publicidad de medio minuto fue de 6.5 millones de dólares.

El precio más bajo por un anuncio de 30 segundos en los recientes cuatro años fue de 5.5 millones de dólares en el Super Bowl del 2021 en el cual los Tampa Bay Buccaneers, liderados por Tom Brady, se impusieron a los Kansas City Chiefs.

El precio de publicidad de medio minuto durante el partido por el título del 2020, que culminó con victoria de los Chiefs sobre los San Francisco 49ers, fue mayor al de 2021; costó 5.6 millones.

Anheuser-Busch y PepsiCo, los mayores anunciantes en el Super Bowl LVII

La semana pasada Anheuser-Busch, empresa cervecera estadounidense con sede en St. Louis, Missouri, informó que serán la compañía con la mayor inversión en tiempo publicitario para el partido por el título de la NFL de este año; compraron tres minutos.

“Anheuser-Busch tiene una larga historia de brindar grandes actuaciones a los fanáticos durante el Super Bowl y este año no será la excepción. Somos el mayor anunciante”, dijo Benoit Garbe, director de marketing de Anheuser-Busch, a través de un comunicado.

Otro de los grandes anunciantes será la multinacional estadounidense PepsiCo que se comprometió a comprar más de tres millones de dólares en publicidad durante el Super Bowl LVII en las diversas plataformas de la liga.

Budweiser ya no será la única cervecera del Super Bowl 57

Por primera vez en más de tres décadas, los espectadores del Super Bowl verán anuncios de marcas de bebidas alcohólicas distintas de Anheuser-Busch InBev SA.

En junio del año pasado, la cervecera Budweiser renunció a sus derechos como la marca exclusiva de bebidas alcohólicas en el gran juego, dando a otros fabricantes de cerveza y licores su turno de atención.

“Llevamos más de 30 años esperando este momento”, dijo Sofia Colucci, vicepresidenta global de marketing de las marcas Miller en Molson Coors Beverage Co. “Nos tomó menos de 30 segundos decidir que queríamos comprar un anuncio.”

Heineken, el coñac Rémy Martin y el whisky Crown Royal también transmitirán anuncios durante el partido del domingo entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en la cadena Fox.

No más ‘Crypto Bowl’ en 2023

La avalancha de comerciales de alcohol ayudará a llenar el vacío dejado por las empresas de criptomonedas. El año pasado, hubo tantos anuncios del tan publicitado sector que recibió el apodo de ‘Crypto Bowl’. Larry David, por ejemplo, protagonizó un anuncio de FTX que decía: “No seas como Larry. No te pierdas la próxima gran novedad”.

Pero después de que las criptomonedas colapsaron el año pasado, FTX y sus pares abandonaron los planes de volver al gran juego, según Mark Evans, jefe de ventas de anuncios de Fox Sports. FTX colapsó en noviembre y su fundador, Sam Bankman-Fried, fue acusado de fraude.

A pesar de las preocupaciones sobre una posible recesión, los anunciantes todavía estaban dispuestos a pagar mucho dinero para estar en el mayor evento televisivo del año. El Super Bowl de 2022 atrajo a 112.3 millones de espectadores en las plataformas de NBC.

Habrá ‘viejos’ y nuevas marcas en el Super Bowl LVII

Muchos anunciantes del domingo serán nombres familiares, como Doritos y Pepsi. Como siempre, las celebridades estarán en todas partes. Muchas marcas ya han lanzado teasers de sus comerciales del Super Bowl en línea, con la esperanza de generar conversaciones previas al juego.

Algunas marcas se han unido. Netflix Inc., por ejemplo, tendrá un anuncio con el actor cómico Will Ferrell conduciendo vehículos eléctricos en programas como Squid Game y Bridgerton, parte de una asociación con General Motors Co. Netflix también promocionará su próximo documental de golf en un anuncio con Michelob Ultra.

Los servicios de transmisión estarán bien representados. Además de Netflix, Paramount+ tendrá un anuncio con Sylvester Stallone, cuya familia protagonizará pronto una nueva serie de telerrealidad en el servicio.

Las aplicaciones de apuestas deportivas también serán difíciles de perder. El primer anuncio del Super Bowl de FanDuel contará con un intento de gol de campo en vivo de la ex estrella de la NFL Rob Gronkowski. DraftKings Inc. tendrá un comercial con el comediante Kevin Hart y atletas famosos como David Ortiz y Julius Erving.

Molson Coors combinará publicidad con apuestas durante el Super Bowl 57

Durante años, Molson Coors probó varias tácticas para llamar la atención durante el Super Bowl, a pesar de que se le prohibió comprar un anuncio nacional en el juego. La cervecera de Coors Light y Miller Lite ha publicado anuncios orientados al Super Bowl en línea y en estaciones de televisión locales. El año pasado abrió un bar en el Metaverso.

Este año, antes de su primer anuncio nacional del Super Bowl, Molson Coors les pide a los espectadores que predigan los detalles de su anuncio, como la cantidad de cervezas, cuántas personas tienen vello facial y el tipo de perro que se muestra detrás de la barra. Los fanáticos pueden hacer selecciones en la aplicación de DraftKings y tener la oportunidad de ganar una parte de los 500 mil dólares.

La compañía filmó ocho finales diferentes para garantizar el secreto y dar cuenta de los múltiples resultados en los que la gente puede apostar, dijo Scott Bell, director creativo de Droga5, que hizo el comercial.

“Quieres que la gente hable sobre tu lugar tanto como sea posible”, dijo. “Poder apostar en el acto en sí mismo es un gran vehículo para crear entusiasmo”.