Dmitry Bivol vs. ‘Zurdo’ Ramírez: ¿Dónde y cuándo ver la pelea entre el ruso y el mexicano?

El ruso Dmitry Bivol regresa a escena después de haber vencido en mayo pasado a Saúl ‘Canelo’ Álvarez; esta vez lo hace para enfrentar en Abu Dhabi a otro mexicano, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, quien busca mejorar su reputación en el box.

Bivol pondrá nuevamente en disputa su cinturón de campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), buscará ampliar su impecable marca (20-0, 11KO’s) y convertirse en el nuevo ‘Devorador de latinoamericanos’.

Mientras que ‘Zurdo’ Ramírez (44-0, 30 KO’s) busca una victoria que lo catapulte como uno de los mejores boxeadores mexicanos de la actualidad ante el mismo rival que venció a ‘Canelo’ Álvarez.

“Quería que ganara ‘Canelo’. No se dio la victoria, pero aquí está ‘Zurdito’ Ramírez para vengar esa derrota y dedicársela a todos los mexicanos”, comentó el boxeador sinaloense ante la prensa.

A pesar de que el oriundo de Mazatlán, Sinaloa defendió exitosamente en cinco ocasiones su título mundial de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) antes de cambiar de peso, aún no es tan reconocido como otros de sus compatriotas.

El púgil de 31 años de edad abandonó las 168 libras para pelear en las 175 y en su último enfrentamiento, en mayo de este año, derrotó a Dominic Boesel por nocaut en el cuarto round.

‘Zurdo’ Ramírez espera a ‘Canelo’ después de Bivol

Bivol ha dicho varias veces después de vencer a ‘Canelo’ Álvarez que no le interesa la revancha. “Tengo mi propio camino. Le gané y ahora me alegro de seguir adelante. No necesito esta revancha contra ‘Canelo’, tal vez para ganar dinero, pero no es mi objetivo principal. Si solamente pensara en dinero, no estaría aquí. Por ahora no importa, estoy centrado en el ‘Zurdo’”, dijo en una conferencia de prensa.

Por el contrario, ‘Zurdo’ Ramírez sí anhela después un combate con su compatriota tapatío, aunque ‘Canelo’ se niega a pelear con boxeadores mexicanos como el mazatleco, David Benavidez o Jaime Munguía.

“Le voy a ganar a Bivol. No es ‘si le gano’, es sí o sí. Dice ‘Canelo’ que no quiere pelear con los mexicanos, pero yo creo que esta pelea sí puede darse. Siempre entre mexicanos es una ‘guerra’ arriba del ring”, aseguró en conferencia.

¿Cuándo y donde ver ‘Zurdo’ Ramírez vs. Bivol?

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y Dmitry Bivol se enfrentarán este sábado 5 de noviembre en la Etihad Arena de Abu Dhabi. La cartelera comenzará a las 08:00 horas (tiempo del centro de México) y la pelea entre el mexicano y el ruso será cerca de las 12:00 horas.

La transmisión en vivo será a través de DAZN, mientras que la transmisión diferida será a las 23:00 horas (tiempo de México) en TV Azteca (Canal 7).

Fecha: Sábado 5 de noviembre

Hora: 12:00 horas, aproximadamente (tiempo de México)

Transmisión: DAZN (en vivo) / TV Azteca (diferida a las 23:00 horas)

Cartelera completa