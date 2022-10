Tom Brady y Gisele Bündchen contratan abogados para su divorcio

Los rumores de una separación definitiva entre Tom Brady y Gisele Bündchen continúan y supuestamente la pareja ya contrató abogados para su divorcio luego de más de una década juntos.

El quarterback de los Tampa Bay Buccaneers y la modelo recurrieron a sus abogados para formalizar su separación. La aún pareja busca compartir la custodia de sus hijos (John, de 15 años, Benjamín, de 12, y Vivian de 9 años) y dividir las propiedades que comparten, según el NY Post.

La exmodelo de Victoria’s Secret y el exjugador de los New England Patriots tienen un condominio en Tribeca, Nueva York, una cabaña en Montana, una casa en Costa Rica y otra en Miami, Florida que estaban reconstruyendo.

¿Por qué Tom Brady y Gisele Bündchen se separan?

El regreso de Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers de la NFL apenas 40 días después de haber anunciado su retiro sería el principal motivo de su separación con Gisele Bündchen.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes”, publicó Brady en marzo de este año.

Varios medios han reportado que la modelo brasileña le había pedido pasar más tiempo con su familia, además de que quería retomar su carrera en las pasarelas que había abandonado para dedicarse al cuidado de sus hijos.

Antes del inicio de la actual temporada de NFL, Bündchen se fue de Tampa y habría pasado un mes en sus casas de Miami y Nueva York. “¡Vamos, Tom Brady! ¡Vamos, Bucs!”, tuiteó la modelo durante el primer juego de los Buccaneers, pero no asistió al estadio.

Así había sido la historia de amor de Brady y Bündchen

Tom Brady y Gisele Bündchen se conocieron en 2006 gracias a un amigo que les organizó una “cita a ciegas”. Sin embargo, el deportista estaba en otra relación con Bridget Moynahan, con la que tuvo a su primer hijo John Edward Thomas Moynahan, en 2007.

Gisele se enteró hasta dos meses después y se decepcionó mucho: “Sentí que el mundo se me venía encima”, contó a la revista Glamour. A pesar de eso, continuaron la relación y se casaron en 2009 en Santa Mónica, California y tuvieron su fiesta en Santa Teresa, Costa Rica.

Ese mismo año tuvieron a su primogénito Benjamin y en 2012 nació Vivian. Además, John Edward, el primer hijo de Brady, también ha vivido con ellos y Gisele Bündchen lo trata como si también fuera su hijo.