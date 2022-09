¿Piloto principal o ‘segundón? Este ha sido el rol de ‘Checo’ Pérez en sus equipos de F1

Helmut Marko no suele ser moderado en sus comentarios sobre Sergio ‘Checo’ Pérez y ahora dijo que no es el piloto principal del Red Bull Racing, a pesar de que Christian Horner, su jefe en la escudería, ha asegurado varias veces que no hay pilotos 1 y 2 y que tanto él como su compañero Max Verstappen tienen la misma oportunidad de pelear por el campeonato de Fórmula 1.

El polémico asesor austriaco del equipo Red Bull Racing comentó que hace unas temporadas tampoco tenían establecido a su piloto principal hasta que Sebastian Vettel ganó su primero de cuatro títulos consecutivos y fue más simple asignarle ese rol por encima de su coequipero Mark Webber, como ahora ocurre con Verstappen y ‘Checo’.

“En 2009, ni Sebastian ni nosotros estábamos listos para pelear por el Mundial, pero luego vinieron esos cuatro años. Creo que ahora hay menos presión en el equipo”, dijo para ORF. “Con este nivel de seguridad, también es más fácil para el piloto. Ahora tenemos una posición de número uno muy clara. Max [Verstappen] tiene un paquete mejor y perfectamente adaptado. En la era Vettel era Mark Webber, pero hubo una rivalidad fuerte que afectó a la armonía.

Recientemente, fueron retomadas unas declaraciones de Horner durante una conferencia en The Cambridge Union hace unos meses en las que menciona que ‘Checo’ Pérez ha sido un “increíble servidor del equipo” porque ayudó a Verstappen a ganar el campeonato, como en el GP de Abu Dhabi donde contuvo la presión de Lewis Hamilton.

Aunque ni Horner ni Marko, ni los propios pilotos lo han confirmado pública y explícitamente, es claro que el rol de ‘Checo’ Pérez en su primera temporada con Red Bull era conseguir el campeonato de constructores y ayudar a Verstappen a ganar el de pilotos.

¿Cuál ha sido el rol de ‘Checo’ Pérez en otros equipos?

El buen inicio de Sergio ‘Checo’ Pérez en su segunda temporada con Red Bull Racing, abrió el debate sobre si el piloto mexicano puede competir con Max Verstappen por el campeonato individual y si no debería haber preferencia por alguno de los dos en el equipo.

Como sea, tampoco es la primera vez que ‘Checo’ Pérez es el piloto 2 en su equipo, aunque sí la primera con un auto competitivo con el que puede pelear por el podio en cada carrera y por el campeonato.

En sus primeras dos temporadas en la Fórmula 1 con Sauber Team, el tapatío fue el piloto 2, detrás del japonés Kamui Kobayashi, quien ya tenía una temporada de experiencia en la máxima categoría.

Para la temporada 2013, ‘Checo’ Pérez dio el salto a McLaren como segundo piloto junto al británico Jenson Button (campeón de la F1 en 2009 con el equipo Brawn GP); aunque era una mejor escudería, no le fue bien ni al mexicano ni a su coequipero.

Durante las siguientes siete temporadas Pérez Mendoza se mantuvo como piloto principal en Force India y Racing Point, gracias a sus buenas temporadas con Sauber y tener a McLaren en su currículum. ‘Checo’ tuvo como coequiperos a Nico Hulkenberg, Esteban Ocon y Lance Stroll.

Coequiperos de ‘Checo’ Pérez en Fórmula 1: