Eugenio Derbez confesó que antes de ser fan de Cruz Azul le iba a otro equipo de la Liga MX

A Eugenio Derbez le gusta el futbol y disfrutará viendo a la selección mexicana en Qatar 2022, aunque ha confesado que odiaba cubrir los eventos deportivos en Televisa por la carga de trabajo y los malos horarios para descansar.

El comediante siempre se ha dicho fan de un equipo: El Cruz Azul. Tan es así que es algo que tiene en común con uno de sus personajes más reconocidos, Ludovico de La familia P. Luche. Lo que no todos saben es que algunos años siguió de cerca a otro de los clubes más populares de la Liga MX, las Chivas del Guadalajara.

Esa pasión por el balompié inició por tradición de su padre, quien era antiamericanista. “Cualquiera menos el América. Ya sabes que en México o eres americanista o lo odias, no es que me da igual. Mi papá era de los que lo odiaba y yo por naturaleza también”, le dijo en entrevista a David Faitelson.

Hoy quien se está recuperando de una complicada cirugía en el hombro puede estar orgulloso, ya que un integrante de su familia es parte de las filas de sus fuerzas básicas en La Noria con el equipo Sub 20, su sobrino futbolista Víctor Louis Derbez.

“Le empecé yendo a las chivas en un principio, pero luego me cambié al Cruz Azul, no se a qué hora se me ocurrió”, agregó.

Tras ganar el campeonato en 2021, cientos de memes y reacciones de los internautas en torno al triunfo de ‘La Maquina’ relacionaron a Ludovico P. Luche, personaje creado por Eugenio Derbez, con el júbilo que representaba dicha victoria.

En el programa de comedia producido por Derbez frecuentemente se hacía escarnio al personaje principal dado que el Cruz Azul perdía de forma consistente, por ello, cuando ganaron la copa en 2021, las referencias y una publicación del personaje no faltaron en el perfil del actor de CODA.

¿Qué tan fan es Eugenio Derbez del futbol?

Aunque afirmó que motivos no le han faltado, Derbez no es de los que se azotan ni lloran cuando el equipo de sus amores es derrotado en un partido.

“Yo lo que lo he vivido, vas con todas las ganas, pero a la hora que está ganando tu equipo es drama y si pierde peor; y sí te dan ganas de llorar”, señaló quien confesó nunca haber derramado una lágrima por tal motivo. “Duele más la selección y más como mexicano”.