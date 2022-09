‘Checo’ Pérez explica su declive en las últimas carreras; ‘Soy el mismo de hace seis meses’

Es evidente que después de su triunfo en el Gran Premio de Mónaco y el podio en Azerbaiyán, el rendimiento de Sergio ‘Checo’ Pérez en las últimas carreras no ha sido el mismo al del inicio de la actual temporada 2022 de Fórmula 1.

Hace unos días, ‘Checo Pérez’ admitió que ha perdido confianza pues en las primeras ocho carreras del campeonato subió cinco veces al podio y se colocó a 15 puntos de su compañero Max Verstappen, mientras que en las últimas ocho tiene solamente dos podios y ahora está a más de 100 unidades del liderato.

“En las últimas carreras, conforme ha evolucionado el coche, se me ha ido alejando. Quizá no me he adoptado al nuevo auto, pero es algo en lo que estoy trabajando con mis ingenieros. Soy el mismo piloto de hace seis meses, entonces no va por ese lado”, comentó en reciente entrevista para Fox Sports México.

Resultados de ‘Checo’ Pérez en la temporada:

Bahréin: Retiro

Arabia Saudita: 4°

Australia: 2°

Emilia-Romagna: 2°

Miami: 4°

España: 2°

Mónaco: 1°

Azerbaiyán: 2°

Canadá: Retiro

Gran Bretaña: 2°

Austria: Retiro

Francia: 4°

Hungría: 5°

Bélgica: 2°

Países Bajos: 5°

Monza: 6°

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, y Pierre Waché, uno de los ingenieros de la escudería, ya admitieron que antes de media temporada adaptaron el auto RB18 más al estilo de manejo de Max Verstappen y ahora fue el propio piloto tapatío quien explicó cómo esto le ha afectado.

“Los autos han evolucionado bastante. De entrada, el auto ya es más rápido a lo que era al inicio del año. Hemos perdido más de 10 kilos de peso, eso influye mucho y te cambia el balance. A veces las actualizaciones te caen mejor o no a tu estilo de manejo”, comentó.

‘Checo’ conduce distinto a Verstappen

Sergio Pérez explica que las últimas actualizaciones del RB18 se han adecuado mejor a su coequipero Max Verstappen porque tienen un estilo de manejo diferente; el neerlandés es más arriesgado en curvas y prefiere un auto ligero, mientras que él se siente más cómodo con un auto más pesado, pero estable.

“Al inicio del año yo estaba más cómodo con el auto y yo iba mejor que Max. Tampoco es algo nuevo en la F1 [los cambios al auto] ha pasado muchas veces. No queda en mí y tampoco es un pretexto, sigo trabajando muy fuerte”, admitió para Fox Sports México.

A pesar de las diferencias entre su rendimiento y el del vigente campeón, Pérez Mendoza destaca que lo importante es ya no tener en su auto los problemas de fiabilidad del inicio de año, pues “ahora ya nadie se acuerda, pero seguramente tendríamos más puntos”.

La próxima carrera del campeonato será el Gran Premio de Singapur y ‘Checo’ Pérez considera que por ser un circuito callejero, podría ser más adecuado para Ferrari, pero también reconoce que Mercedes ha sido más competitivo en las últimas carreras y será interesante la lucha entre las tres escuderías.