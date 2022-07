Katia García: De estudiante de la UNAM a emular a ‘Vicky’ Tovar en la Liga Expansión

Katia García poco a poco ha ganado reputación y terreno en el arbitraje mexicano hasta convertirse en la segunda mujer en pitar un partido varonil del futbol mexicano profesional.

La joven árbitro mexicana hizo historia el 27 de julio de este año como la primera mujer en pitar un partido de la Liga Expansión (segunda división); García fue la juez central en el partido entre Club Atlético La Paz y Celaya. Junto a ella estuvieron además como abanderadas Karen Jannet Díaz Medina y Enedina Caudillo Gómez González.

García es la segunda mujer en dirigir un partido profesional varonil después de que lo hiciera Virginia Tovar en un partido de primera división entre América e Irapuato del torneo Clausura 2004.

Katia García, jugadora de Pumas y egresada de la UNAM

Katia García estudió Administración Pública y Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) antes de convertirse en árbitro profesional. Además, fue jugadora del equipo representativo de futbol de la máxima casa de estudios durante seis años y ganó dos medallas en la Universiada Nacional.

“La UNAM es una de las grandes universidades de México y representarla, primero como estudiante, es una gran responsabilidad y una enorme pasión. En la parte deportiva es una gran satisfacción, llevar sus colores a todos lados y defenderlos frente a otras universidades es un orgullo para mí”, comentó a Gaceta UNAM.

Brizio vio potencial en Katia García

Antes de graduarse en Derecho, Katia ya formaba parte de la Asociación Mexicana de Árbitros. Al nacer la Liga MX Femenil, en 2017, la egresada de la Preparatoria 6 de la UNAM recibió la oportunidad de dirigir varios partidos.

García también ha dirigido encuentros de categorías varoniles inferiores de la Liga MX (Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20), además de fungir varias veces como cuarta árbitra en la Liga Expansión.

“Hay una muchachita llamada Katia García, de la Ciudad de México, que creo que muy pronto nos va a dar una satisfacción”, comentó Arturo Brizio, entonces presidente de la Comisión de Arbitraje, en una entrevista con W Radio en 2020.

Katia García cuenta con gafete FIFA desde 2019, el cual la habilita para dirigir un partido internacional. La mexicana ya ha pitado varios cotejos de selecciones nacionales, entre los que destaca la reciente final Estados Unidos vs Canadá del Premundial Femenil de Concacaf.

No obstante, la carrera de Katia García como árbitro no es impecable y ha tenido algunas polémicas y críticas por fallos en sus marcaciones. En octubre del 2021, el entrenador del Cruz Azul Femenil, Carlos Pérez, se quejó de que la árbitro menospreciaba a las jugadoras al decirles durante un partido ante León que ella es seleccionada y ellas no.

“Todo el tiempo les esté diciendo que es mundialista, y eso no se vale. Ya sabemos qué es, no tiene ni por qué decirse, es la segunda vez que nos pasa”, reveló el entrenador en conferencia de prensa.

“Es un orgullo y un gran ejemplo saber que una de nosotras ha alcanzado esos niveles, nos da impulso para saber que no es cuestión de género si no de nuestras capacidades como seres humanos”, comentó Katia García en una entrevista para la Federación Mexicana de Futbol (FMF).