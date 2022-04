‘Si él puede hacerlo, yo también’: ‘Checo’ Pérez confiesa lo que ‘aprendió’ de Carlos Slim

Sergio ‘Checo’ Pérez se ha vuelto uno de los participantes principales en el campeonato de la Fórmula 1 al posicionarse en el puesto número tres del campeonato de pilotos. Pero los esfuerzos y constancia que Pérez realiza en la pista también intenta aplicarlos en su vida personal.

En una entrevista para The Athletic, el oriundo de Jalisco confesó que ha adquirido una ‘enseñanza’ importante por parte del empresario Carlos Slim.

La lección de Carlos Slim a ‘Checo’ Pérez

Para ‘Checo’ Pérez llegar al podio de los Grandes Premios de la Fórmula 1 se ha convertido en una constante, sin embargo, otras acciones de la vida cotidiana como responder rápidamente mensajes de texto resulta un reto tremendo.

Así lo confesó el tapatío, quien dijo que lucha contra ese ‘vicio’: “Los leo. Pero luego pienso: ‘Está bien, responderé más tarde’. Y el siguiente texto: ‘Te responderé más tarde’. Entonces simplemente me olvido de eso”, dijo entre risas a su entrevistador.

No obstante, ‘Checo’ comentó que no todo está perdido pues siempre contesta “incluso si es un mes después”. Pero esta alternativa que ha emprendido el piloto para no dejar nada al aire tiene la ‘mentoría’ de un mexicano.

“Lo aprendí de Carlos Slim. Él siempre responderá, incluso si es tres meses después le responderá a cualquiera. Y si él puede hacerlo, yo también puedo”, aseguró Pérez.

Entre las razones por las que cuenta que es ‘malo respondiendo mensajes’, el tapatío menciona que tras cada carrera recibe muchas felicitaciones y elogios en su teléfono celular, por lo que le resulta imposible hacerlo de manera casi inmediata.

Los vuelos, los entrenamientos, las entrevistas, los eventos y todo lo que está alrededor de un Gran Premio puede absorber al cien la atención del piloto, sin embargo, como él mismo apuntó ‘si un multimillonario puede hacerlo, él también’.