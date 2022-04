Julio César Chávez regresa al ring; peleará en homenaje a ‘Nacho’ Beristáin

Tras haberse retirado del boxeo profesional en 2005, hace prácticamente 17 años, y después de su última pelea de exhibición en 2021, Julio César Chávez se subirá de nueva cuenta al ring para enfrentar al también boxeador retirado y excampeón gallo y supergallo Daniel ‘El Zurdo de Tacubaya’ Zaragoza.

Esta pelea será parte de un evento en homenaje al entrenador de boxeo Ignacio ‘Nacho’ Beristain en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, recinto donde precisamente peleó Chávez por última vez en nuestro país ante el estadounidense Frankie Randall.

Julio César Chávez al ring

Durante una conferencia de prensa, Chávez habló sobre su participación en este evento después de haber anunciado su retiro del boxeo profesional y de exhibición para dedicarse a otros proyectos, como su carrera como comentarista.

“No me podía negar, Nacho (Beristáin) es una persona por la que siento un gran afecto y que ha estado no solo conmigo, también con mis hijos (pues fue preparador de Julio César Chávez Jr. en su pelea contra ‘Canelo’ Álvarez). Voy a volver por usted, porque lo quiero un chingo”, le expresó el boxeador al entrenador.

El Gran Campeón Mexicano admitió que, a pesar de que le causa mucha emoción este encuentro por su gran amigo Beristáin, también resultará complicado para el expugilista de 59 años, “de entrada porque la altura de la Ciudad de México ya me cuesta, porque yo vengo de nivel del mar, pero por Nacho vale la pena el sacrificio”, dijo.

Leyendas de Leyendas

Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, fue el encargado de organizar el homenaje al preparador deportivo de 82 años de edad, que empezó su trayectoria como entrenador en la década de los sesenta después de haber practicado el boxeo profesionalmente; su retiro lo hizo a los 20 años por una lesión en el ojo.

Hoy, en Twin Peaks, se presenta la Gran Función: "Leyenda de Leyendas" para reconocer la legendaria carrera de Ignacio "Nacho" Beristain.

Peleadores como @Jcchavez115 / Daniel Zaragoza se unirán a esta gran causa. pic.twitter.com/V2TXfvFEH4 — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) April 11, 2022

Leyendas de Leyendas es el nombre que tendrá el homenaje a Beristain, donde además de Chávez participarán otros personajes destacados en la historia del boxeo mexicano, como Jhonny González Vera, Juan Manuel Márquez, Humberto ‘La Chiquita’ González, Jorge ‘Travieso’ Arce, entre otros. Se llevará acabo el próximo 21 de mayo.