¡Caos en la Serie A! Bologna deja plantado al Inter de Milán por casos de COVID

Vaya que la comunicación en todas las relaciones es más que fundamental para saber hacia que rumbo se dirige un objetivo, pero tal parece que en la Serie A les hace falta un ‘poquito más’ de llevar ese argumento a lo profesional, pues el Inter de Milán se enteró al final que no tendría partido esta fecha.

Correspondiente a la jornada 20 del certamen italiano, el cuadro I Nerazzurri se hizo presente en la casa del Bolognia, club que tendría la oportunidad de ser anfitrión en el estadio Renato Dall’Ara, pero por brote de COVID en su vestuario no asistieron y dejaron plantado a su invitado.

Ayer, por medio de su cuenta oficial de Twitter, el club local anunció que se detectaron cuatro nuevos casos de coronavirus dentro de la plantilla: Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk y Emanuel Vignato, mismos que fueron aislados de inmediato en sus respectivos domicilios

Este día y a pesar de los elementos que no pasaron la prueba PCR, la escuadra tenía que presentarse a su cita ante el Inter, pero al parecer y luego de no tener el listado completo de jugadores para poder presentarse, decidieron no asistir y dejar que su rival se hiciera presente en su territorio sin dejar algún mensaje.

Mientras que los futbolistas visitantes ya se concentraban en el coloso para comenzar su entrenamiento previo a la partida, se reveló que su oponente no estaba disponible para que el juego se llevara a cabo, situación que ofendió al equipo.

Hasta el momento ningún personal del club se ha referido al tema por lo que habrá que esperar algún comunicado que de a conocer la institución que dejó, sin actividad, a su oponente en turno.

Tras el hecho, Inter de Mián se quedará con los tres puntos en disputa (cuestión de reglamento), mismo que le otorga la victoria al club afectado y con marcador final de 3-0.