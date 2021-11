‘Vamos a hacer algo más, ¡qué mier...’: CR7 estalla con sus colegas de la ‘Juve’ en duelo de Champions

No cabe duda que la personalidad de Cristiano Ronaldo es una de las más interesantes dentro del mundo del deporte, no solo dentro del terreno de juego sino fuera del mismo, donde se lee, siente y observa que su carácter es de una persona con mentalidad ganadora, por lo que en su diccionario las palabras ‘no puedo’, ‘imposible’, ‘derrota’, entre otras, no ocupan un solo espacio.

Ahora y gracias a las nuevas plataformas digitales y streaming los documentales, biografías, series, etcétera, son un hit en este momento, ya que por medio de ellas podemos saber un poco más sobre nuestros ídolos, como sucede en la serie Todo o nada: Juventus, donde se muestra al portugués molesto por el resultado parcial.

En el video que circula en redes sociales y que fue extraido de Amazon Prime, se ve al capitán de la Selección de Portugal molesto por la manera en como estaban jugando ese día en duelo del Champions League.

Totalmente brutal lo de Cristiano Ronaldo en el vestuario de la Juve del documental Juventus All Or Nothing:



“Jugamos como una mierda. Yo también me incluyo, no jugamos a nada. Es un partido de Champions, hay que tener personalidad”.



— nelson rene (@NelsonReneOk) November 25, 2021

“Vamos a hacer algo más, ¡qué mierda!, no tocamos nada. Jugamos una mierda siempre”, se escucha al luso decir mientras llega al vestuario, mientras que su compañero Juan Guillermo Cuadrado trata de tranquilizarlo, pero pasa lo contratio: explota más y lo encara.

“Tienes que ser un ejemplo para todos”, le dice el colombiano a CR7, pero al parecer eso no le pareció y en su propia cara comienza a griar: “Yo me incluyo también eh, no estamos jugando a nada. Hay que decir la verdad. Es un partido de Champions, hay que tener personalidad”.

Luego de dicha escena, interfiere el entonces estratega Andrea Pirlo quien ameniza la situación y pide calma para los futbolistas. Al final, los regaños y gritos del lusitano fueron una ‘vitamina’ esa noche en Turín, ya que se quedaron con la victoria por marcador de 3-2.