‘Tuca’ Ferretti hace comentarios homofóbicos a reporteros

Luego del partido de la última jornada (17) del torneo Apertura 2021 de la Liga MX entre Tigres (3) y Juárez (0), en conferencia de prensa Ricardo Tuca Ferretti hizo polémicas declaraciones a los periodistas deportivos que se encontraron dentro del inmueble del Estadio Universitario.

Los comentarios homofóbicos que hizo el entrenador de Bravos han sido expuestos por medio de las cuentas oficiales de varios medios de comunicación y han sido juzgadas debido a los momentos que vive nuestra sociedad contemporánea.

No es la primera ocasión que el estratega se refiere de esa manera a los reporteros que asisten para charlar con él luego de un partido de futbol, pero antes (aunque se lea justificado) no existían los castigos, normas ideologías y sanciones que ahora son implementadas, por lo que podría llegar a tener alguna penalidad por parte, no solo de su directiva sino de la propia Comisión Disciplinaria.

“¿Hay ‘viejas’ (mujeres)? No, ¿verdad? ¿maricones?”, así se refirió el ex entrenador del conjunto de los felinos antes de darle la palabra a los presentes.

Castigo a Cruz Azul y Atlas

Durante dos partidos del certamen azteca la afición de Cruz Azul y Atlas, en sus recpectivas citas, tuvieron gente dentro del estadio que no siguieron la norma de evitar hacer comentarios discriminatorios, por lo que en su momento tuvieron que ser condenados con un encuentro a puerta cerrada.