“Saúl Álvarez no puede ser el mejor boxeador del mundo libra por libra”: Faitelson demerita triunfo de ‘Canelo’ ante Caleb Plant

Este fin de semana Saúl Canelo Álvarez se consagró como el mejor pugilista Libra por Libra del mundo, luego de derrotar por la vía del nocaut al estadounidense Caleb Plant, convirtiéndose de esta manera en el único campeón de los pesos supermedianos.

El duelo que tuvo sede el mítico hotel MGM Grand de Las Vegas, Nevada, fue el escenario donde el tapatió se adjudicó el fajín de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), únificando los del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y así convertirse en tetracampeón.

Tras este histórico combate, las críticas por parte del periodista deportivo David Faitelson no se hicieron esperar y, por medio de su cuenta oficial de Twitter, redactó y demeritó el trabajo que el mexicano tuvo en los encordados norteamericanos.

“Con todo respeto, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no puede ser el mejor boxeador del mundo libra por libra… Esa distinción no solo significa ganar peleas y títulos. Significa ser el más completo. Él no lo es…”, colocó Faitelson.

Con todo respeto, Saúl “El Canelo” Álvarez no puede ser el mejor boxeador del mundo libra x libra…

Esa distinción no sólo significa ganar peleas y títulos. Significa ser el más completo. Él no lo es… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 7, 2021

Entonces, ¿quiénes son mejores que el ‘Canelo’ según Faitelson?

Luego del comentario que colocó el peridiosta de ESPN en su red social, siguió con el tema dejando atrás la histórica velada que tuvo Canelo ante Plant, pues asegura que “siguen vendiendo más de lo que realmente es…”

“Crawford, de Errol Spence o Naoya Inoue. Es un boxeador que descansa gran parte de su destreza en la potencia, preparación y disciplina.Tiene 31 años. Es una “mole”, sentenció.