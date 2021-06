New Order y Stevie Wonder en estos discos

Apple Redesigns World’s Best-Selling Headphones With New Beats Education Entertainment Recreation, el tercer álbum en vivo consecutivo de New Order desde el lanzamiento de Music Complete. (Bloomberg)

Emocionante recorrido musical

Education Entertainment Recreation, el tercer álbum en vivo consecutivo de New Order desde el lanzamiento de Music Complete, su disco de estudio de 2015, se grabó en el único concierto que New Order ofreció en el Reino Unido en 2018, que tuvo lugar en el Alexandra Palace de Londres. Este material, en el que la banda presenta una celebración de toda su carrera, mezclando épocas y géneros y redefiniéndose, tal vez, como la banda británica más vital de las últimas décadas, ha sido elogiado lo mismo por los fanáticos que por los críticos. El sorpresivo cierre de set con tres canciones de Joy Division, incluyendo Love Will Tear Us Apart, es como un gesto de buena voluntad para los fans.

Genio de la música

Con este disco, Stevie Wonder reescribió las reglas de trabajo para su sello discográfico, Tamla Motown. Talking Book vio como se ampliaba la paleta de composición de Wonder, que presentaba temas llenos de introspección y comentarios sociales mezclados con tiernas canciones de amor. Como ninguno otro de sus trabajos anteriores, este es todo de una pieza, la primera declaración unificada de su carrera. Ciertamente es un ejercicio de indulgencia pero, imitando la vida, vira asombrosamente del amor a la angustia y viceversa sin apenas una pausa, dando como resultado el primer gran álbum de su carrera. Sin duda, este es un disco de pop radiante.

Con alma y corazón

Huey Lewis and the News es una de las grandes bandas de rock ‘n’ roll de Estados Unidos. Con casi 42 años de carrera, su contagiosa música ha sobrevivido a innumerables tendencias y suena tan fresca como siempre. Estos ganadores del Grammy han escrito e interpretado clásicos como Heart of Rock & Roll, Stuck With You, I Want A New Drug y Heart & Soul, entre muchos otros y han vendido más de 20 millones de discos. El grupo también escribió e interpretó The Power of Love para la película Back To The Future, canción que fue nominada a un premio de la Academia y que llegó al #1 en la lista de sencillos de Billboard convirtiéndose en un gran éxito a nivel mundial.