Amy Winehouse y Anita Baker en estos discos

At The BBC ARTISTA: Amy Winehouse

SELLO: Universal Music

PRECIO: $915

La estrella sigue brillando

Este es un álbum triple que reúne varias presentaciones de Amy Winehouse, quizá el talento más grande y genuino surgido en el Reino Unido en las últimas décadas. La colección ofrece versiones nuevas de las canciones que aparecen en A Tribute to Amy Winehouse by Jools Holland en el disco uno, BBC Sessions Live at Porchester Hall en el segundo, mientras el tercero incluye sus primeras sesiones en la BBC, sus primeras actuaciones en TV, así como rarezas y versiones únicas de algunos de sus temas clásicos como Frank y Back to Black. La antología captura la fuerte y duradera relación que Amy disfrutó con la BBC y es una prueba más de lo talentosa, original y atractiva que era.





Rapture ARTISTA: Anita Baker

SELLO: Elektra/Asylum Records

PRECIO: $429

Voz que inspira

A lo largo de los años, el soul ha pasado por muchos cambios y si en los tiempos recientes parece haber un exceso de oferta de jóvenes cantantes, probablemente haya que agradecer a Anita Baker por ello. Ella fue una de las pocas cantantes que unió la vieja escuela con la nueva y este álbum, de 1986, que se ha mantenido como un verdadero clásico del género, es una inspiración para todas, desde Whitney Houston hasta Toni Braxton. Anita abrió el camino con una cálida voz y un estilo único, que destaca en temas como Sweet Love, You Bring Me Joy y Caught Up in the Rapture. Pero no todo es soul, aquí también hay jazz, R&B, gospel y pop de enorme calidad.

Up Your Alley ARTISTA: Joan Jett & The Blackhearts

SELLO: Sbme. Special

PRECIO: $642

Cuero negro y altos decibeles

Tras ser considerada una One Hit Wonder por su gran éxito de 1981, I Love Rock and Roll, Up Your Alley llevó a Joan Jett & The Blackhearts de regreso a las listas de popularidad a finales de la década. Mientras muchos artistas adoptaban otra imagen para ampliar su atractivo, Jett se mantuvo fiel a sí misma y desató lo que es su mejor y más satisfactorio trabajo, que incluye cuarenta minutos de decibelios con implacables acordes de poder. Desde la apertura, con el exitoso sencillo I Hate Myself For Loving You, hasta Riding With James Dean, pasando por Little Liar y un potente cover a Tulane de Chuck Berry, Jett y su banda ofrecen pura pirotecnia destroza bocinas.