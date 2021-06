Ringo Starr y otras estrellas en estos discos

Reprise ARTISTA: Moby

SELLO: Deutsche Grammophon

PRECIO: $138

Recorriendo nuevos caminos

En esta nueva producción, Moby hace un recuento de los grandes momentos musicales que ha alcanzado a lo largo de su carrera de treinta años. Acompañado por la Budapest Art Orchestra, el artista ha reinventado algunos de sus temas clásicos e himnos más destacados de la música rave con nuevos arreglos para orquesta e instrumentos acústicos. La idea de este proyecto surgió cuando fue invitado a un concierto en vivo en 2018, en el que su música fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, conducida por su amigo Gustavo Dudamel, en la Sala de Conciertos Walt Disney. Acompañado por una impresionante lista de invitados, Moby da un paso adelante en su carrera.

The Serpent's Egg ARTISTA: Dead Can Dance

SELLO: Beggars Banquet

PRECIO: $529

Tradición y tecnología

En 1989, Dead Can Dance lanzaba su cuarto disco, con el que daba continuidad a su interesante proyecto musical, en el que, sin embargo, intentaban dar un nuevo giro a la compleja y nada fácil tarea de conjuntar la relación entre la tecnología y la tradición. Los instrumentos percutivos ocupaban un gran espacio en este material (hay incluso temas sólo a voz y percusión), la introducción de teclados de un marcado tono acústico realizados con instrumentos electrónicos, en conjunción con las voces de Lisa Gerrard y Brendan Perry y el fino y delicado uso de los sintetizadores, dieron como resultado una extraordinaria música, de un cariz totalmente contemporáneo.

Ringo ARTISTA: Ringo Starr

SELLO: Apple Records

PRECIO: $562

Exitoso álbum como solista

Con Ringo, Ringo Starr finalmente puso en marcha su carrera como solista en 1973. Ringo fue un álbum pop de gran presupuesto producido por Richard Perry que contó con la participación de los ex Beatles, lo mismo como compositores, cantantes o como instrumentistas y aunque en ninguna canción aparecen juntos los cuatro, George Harrison tocó las guitarras en la canción inicial escrita por John Lennon, I’m the Greatest, con Lennon tocando el piano y cantando. Pero no fueron solo los invitados los que hicieron de este disco un éxito: Ringo promovió su propia causa al co-escribir dos de los diez mejores temas del álbum, el número uno “Photograph” y “Oh My My”.