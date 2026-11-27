María Teresa Alonso Rasgado presentó su programa Politécnico 2036, con el que busca ampliar la matrícula, rehabilitar laboratorios y fortalecer los recursos del IPN.

Ampliar los recursos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyo presupuesto se sitúa en 22 mil 800 millones de pesos tras dos años de reducciones nominales, es una de las prioridades del programa «Politécnico 2036», que la doctora María Teresa Alonso Rasgado presentó en plena consulta para renovar la Dirección General.

La académica, ingeniera civil egresada del IPN y con doctorado en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Manchester, propone duplicar los ingresos propios para 2030 mediante transferencia tecnológica, patentes del instituto y proyectos industriales, incluidos los ferroviarios.

El diagnóstico señala deterioro de la infraestructura, la necesidad de revisar el manejo de recursos y denuncias de violencia de género pendientes de atención. En los primeros 100 días, el plan prevé iniciar la rehabilitación de laboratorios y encargar una auditoría externa de finanzas, contratos, donativos y patronatos de 2021–2026.

Además, propone abrir 30 mil lugares en educación superior, ofrecer atención psicológica en las 93 unidades, investigar denuncias de acoso y violencia de género mediante una unidad especializada ajena a las escuelas involucradas y orientar la investigación a ocho áreas, entre ellas semiconductores, inteligencia artificial e infraestructura ferroviaria. Ninguna medida se financiaría con cuotas estudiantiles.

Alonso Rasgado, quien actualmente es vicerrectora de Alianzas Estratégicas de la Universidad Queen Mary de Londres, es uno de los 80 perfiles elegibles declarados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para dirigir el IPN en 2026–2030.

La académica llamó este día a estudiantes, docentes y personal de apoyo a respaldar su plan en la consulta electrónica, que abrió hoy y cierra mañana, viernes 27 de noviembre. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibiría el lunes 30 los resultados con los perfiles más votados y podría decidir a partir del martes 1 de diciembre.

Ese viernes, la académica tiene previsto recibir en el Congreso argentino, en Buenos Aires, la distinción «Liderazgos Transformadores en América Latina» 2026, en Educación Transformadora, por su labor para ampliar el acceso a la formación universitaria y fortalecer la cooperación científica internacional, según el anuncio de la ceremonia.

Alonso Rasgado estudió ingeniería civil y una maestría en ciencias en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN, donde empezó a enseñar en 1992. En 2009 creó con el IPN y el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) un programa de posgrado en Manchester, ampliado después a otras universidades mexicanas. Recibió la Presea Lázaro Cárdenas del IPN en 2019.